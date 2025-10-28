Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Japão firmam acordo para garantir fornecimento de terras raras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 00:01

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos e o Japão assinaram, durante a visita do presidente Donald Trump a Tóquio, um acordo para "garantir" o fornecimento de minerais críticos e terras raras, informou a Casa Branca nesta terça-feira (28, data local).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo chega no momento em que Washington tenta promover o acesso a esses elementos cruciais para indústrias como tecnologia e defesa, enquanto a China, seu principal fornecedor, endureceu as restrições à sua exportação.

O objetivo do pacto com Tóquio é "ajudar ambos os países a alcançarem a resiliência e a segurança das cadeias de suprimentos", diz o comunicado do governo americano.

Estados Unidos e Japão "vão identificar conjuntamente projetos de interesse para abordar as deficiências nas cadeias de suprimentos de minerais críticos e terras raras, incluídos produtos derivados como ímãs permanentes, baterias, catalisadores e materiais óticos", diz o texto.

Os dois países "pretendem mobilizar o apoio do governo e do setor privado", acrescenta.

Este mês, Pequim anunciou restrições drásticas à indústria de terras raras, o que levou Trump a ameaçar com tarifas de 100% sobre os produtos chineses como represália.

Durante sua viagem pela Ásia, o dirigente americano e o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, firmaram um acordo comercial que também impulsiona o acesso dos Estados Unidos a minerais críticos.

bur-aph/tc/arm/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua japao metais minerais raras terras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay