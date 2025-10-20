Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cervejaria dinamarquesa apresenta a menor garrafa de cerveja já criada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/10/2025 11:57

compartilhe

SIGA

Uma garrafa do tamanho de um grão de arroz e dentro dela 0,005 centilitros de cerveja sem álcool: a cervejaria dinamarquesa Carlsberg criou a menor cerveja do mundo para conscientizar sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas, anunciou a empresa nesta segunda-feira (20).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Apresentamos no centro de Estocolmo na sexta-feira passada e muitas pessoas, curiosas para vê-la porque é super pequena e adorável, compareceram, o que nos permitiu iniciar uma conversa sobre a importância do consumo responsável de álcool", disse à AFP Casper Danielsson, porta-voz da cervejaria Carlsberg Suécia.

A garrafa, que mede 12 milímetros, foi criada pela artista Asa Strand, especializada em miniaturas.

"É a menor cerveja do mundo, não apenas a menor da Suécia", insistiu Danielsson.

A Carlsberg, que também comercializa outras marcas, adquiriu recentemente o fabricante britânico de bebidas sem álcool Britvic, ampliando seu portfólio de produtos desse tipo.

"É uma mensagem difícil de transmitir aos nossos consumidores", admitiu Danielsson.

Mas o segmento de cervejas sem álcool cresceu no país escandinavo, alcançando 12% durante o primeiro semestre.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 11 mortes na Europa está relacionada ao consumo de álcool.

cbw/nzg/rnr/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

bebidas cerveja passatempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay