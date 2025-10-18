Mulher é condenada por abusar sexualmente da babá da filha

A professora Stefanie Erin Kellenberger, de 41 anos, foi condenada pela Justiça de Ohio por abuso sexual contra a babysitter de sua filha, uma adolescente de 13 anos. O caso ocorreu entre fevereiro de 2020 e outubro de 2021, na cidade de Shelby, no estado norte-americano de Ohio.

Durante o julgamento, Stefanie admitiu ter desenvolvido uma obsessão sexual pela menor e reconheceu o desequilíbrio de poder existente na relação de confiança entre ambas. A professora afirmou que a vítima não foi coagida fisicamente, mas o tribunal considerou que a vulnerabilidade da adolescente configurava abuso.

A Justiça apresentou duas possibilidades de pena: 12 anos de prisão sem liberdade antecipada ou 15 anos com possibilidade de liberdade após 10 anos. Embora a vítima tenha sugerido uma punição mais branda, de três anos, o juiz entendeu que a gravidade e o impacto psicológico exigiam uma resposta mais rigorosa.

Como a Justiça avaliou o caso?

O tribunal destacou que crimes de exploração sexual de menores exigem punições exemplares, mesmo na ausência de violência física. O objetivo, segundo a decisão, é reafirmar a proteção de menores e prevenir futuros casos de abuso em contextos de confiança familiar ou profissional.

Na audiência final, Stefanie expressou arrependimento e assumiu total responsabilidade pelos atos, dizendo esperar que a sentença contribua para o processo de recuperação emocional da vítima.