Coca-Cola reduzirá em 30% açúcar em bebidas no México após acordo com governo

A Coca-Cola reduzirá o nível de açúcar em suas bebidas para o mercado mexicano após negociar a diminuição de um novo imposto para outros produtos de seu portfólio, informou o governo da presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (17).

A companhia, com a maior participação no mercado de bebidas do México, também aceitou diminuir os preços de suas variações sem açúcar em relação às tradicionais e a não incluir mais crianças e adolescentes em sua publicidade.

"A Coca-Cola, que é o principal participante do mercado, compromete-se a que, em um ano, os refrigerantes que contêm açúcar em seu portfólio tenham 30% menos açúcar", disse o subsecretário de Saúde, Eduardo Clark, durante a habitual coletiva de imprensa da mandatária.

Segundo dados da empresa, essa redução teria impacto sobre mais de 70% do volume que comercializa no México, que é o principal consumidor per capta de refrigerantes no mundo, afirmou o funcionário.

Esses acordos fazem parte da negociação para reduzir a magnitude de um novo imposto aprovado esta semana que taxa as bebidas "light", zero e sem calorias.

A iniciativa original, que afeta a Coca-Cola e todas as empresas do setor, sugeria elevar o imposto sobre os refrigerantes açucarados e criar um novo para suas variantes sem açúcar, com o qual o custo geral ficaria em 3,08 pesos mexicanos (0,17 dólar) por litro.

Após o diálogo, a alta do imposto sobre as bebidas açucaradas se manteve, mas a carga daquelas baixas em calorias caiu para 1,50 pesos (0,08 dólar).

"Esse era o objetivo [do imposto], não arrecadar, mas simplesmente que se consuma menos bebida açucarada", disse Sheinbaum, que insistiu que a ingestão desses produtos está diretamente associada a males como diabetes, hipertensão e obesidade entre os mexicanos.

A Coca-Cola também se comprometeu a realizar ações comerciais para impulsionar o consumo de "produtos baixos ou sem calorias", assim como eliminar a publicidade direta de sua garrafa de 3 litros, a maior de suas versões.

