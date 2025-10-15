Assine
CRIME NA CAPITAL DA MODA

Modelo é morta a facadas pelo companheiro

Após o crime, na Itália, autor tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço; vítima era também dona de uma marca de biquínis

15/10/2025 10:08 - atualizado em 15/10/2025 10:11

Modelo italiaana Pamela Genini, mulher loira, branca, alta, veste vestido negro, sem mangas, e carrega bolsa rosa no braço direito, fotografada em recinto com vaso de plantas, â noite, com janelões de vidro atrás
Pamela Genini: modelo italiana foi morta a facadas pelo companheiro dela crédito: Reprodução/Facebook

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo e empresária italiana Pamela Genini, 29, foi morta a facadas na noite dessa terça-feira (14) (14) em Milão, na Itália. 

O que aconteceu 

O crime foi cometido pelo companheiro da modelo, Gianluca Soncin, 52. O assassinato aconteceu no terraço de um apartamento localizado no bairro de Gorla, por volta de 22h (horário local). 

De acordo com a imprensa italiana, após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde permanece internado. Testemunhas que presenciaram parte da agressão chamaram a polícia imediatamente, o que permitiu a rápida chegada das autoridades ao local.

Natural da vila de Strozza, na província de Bérgamo, Pamela era conhecida no meio fashion. Dona de uma marca de biquínis, ela costumava compartilhar nas redes sociais sua rotina entre Milão, Monte Carlo e Dubai, onde mantinha uma vida ligada à moda e aos negócios.

feminicidio italia milao moda policia

overflay