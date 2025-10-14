Quem é a primeira-ministra italiana 'cantada' por Trump

Durante a reunião de líderes mundiais sobre o conflito em Gaza nessa segunda-feira (13/10), em Sharm el-Sheikh, no Egito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez comentários sobre a aparência da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

“Você não vai se ofender se eu disser que você é linda, vai? Porque você é", disse o republicano ao se voltar à premiê. Não é a primeira vez que Trump fala sobre a beleza de Meloni. Em abril deste ano, durante uma visita à Casa Branca, o presidente já havia feito esse tipo de comentário em relação à primeira-ministra.

Quem é Giorgia Meloni?

Meloni é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo na história da Itália. Sua trajetória começou cedo. Aos 15 anos, ingressou na ala jovem do Movimento Social Italiano (MSI), um partido com raízes no pós-fascismo, fundado por apoiadores de Mussolini. Em 2006, se tornou deputada, até assumir como a mais jovem ministra da história da Itália, em 2008, no governo de Silvio Berlusconi.

Em 2012, fundou o partido Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália). A legenda se posicionou como uma alternativa de direita nacionalista e conservadora, capitalizando a insatisfação de uma parcela do eleitorado com os partidos tradicionais e com a crise migratória. Venceu as eleições de 2022 apostando no tripé: "Deus, pátria e família".

As pautas que definem o governo Meloni

Controle da imigração: trata-se de uma de suas bandeiras mais conhecidas. O governo implementou medidas para dificultar o desembarque de migrantes em portos italianos e firmou acordos com países do Norte da África, como a Tunísia e a Albânia, para que processem pedidos de asilo fora do território europeu.

Defesa da família tradicional: Meloni é uma crítica aberta do que chama de "lobby LGBT" e defende um modelo de família baseado na união entre homem e mulher.

Política externa pragmática: apesar das raízes eurocéticas de seu partido, Meloni adotou uma postura pragmática na política externa. Ela se alinhou firmemente à Otan e aos Estados Unidos no apoio à Ucrânia contra a invasão russa, distanciando-se de outras lideranças de direita europeias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata