Assine
overlay
Início Internacional
GESTÃO

Justiça determina que ex-funcionária pague mais de 4.5 milhões de reais para empresa

Fraude de 860 mil dólares mostra por que auditorias são vitais em negócios

Publicidade
Carregando...
PS
Paulo Sena
PS
Paulo Sena
Repórter
30/09/2025 09:27

compartilhe

Siga no
x
Justiça determina que ex-funcionária pague mais de 4.5 milhões de reais para empresa
Justiça determina que ex-funcionária pague mais de 4.5 milhões de reais para empresa crédito: Tupi

Em um cenário onde a confiança e a responsabilidade desempenham papéis cruciais, surgem histórias que destacam os desafios de gestão dentro de empresas, especialmente quando se trata do gerenciamento de fundos e recursos. Um exemplo notório envolve uma ex-funcionária de um escritório de gerenciamento de propriedades que foi responsável por desviar mais de 860.000 dólares da empresa, principalmente em dinheiro de caução dos inquilinos, para pagar o próprio aluguel. Este incidente chama atenção para a importância de sistemas de controles internos robustos e práticas de auditoria eficazes.

A trama começou a se desfazer em agosto de 2020, quando um inquilino entrou em contato com a empresa sobre um problema relacionado à caução. O alerta do inquilino marcou o início de uma investigação interna, culminando com a funcionária, anteriormente confiável e de longa data, admitindo aos prantos suas ações em uma reunião. Sua confissão – "É o que você acha que é" – foi apenas o início de um complexo processo legal e financeiro.

Quais foram as consequências legais para a funcionária?

Leia Mais

Após a investigação, a Autoridade de Relações de Trabalho (ERA) ordenou que a ex-funcionária pagasse danos no valor de 869.112 dólares. Esse valor, argumentou a empresa identificada como WVS, correspondia à soma dos fundos que foram desviados ao longo de vários anos. Além disso, a ERA decidiu que a mulher deveria arcar com 17.483 dólares adicionais como contribuição para os custos que a empresa enfrentou ao longo do processo.

É interessante notar que, apesar de a mulher não ter proteção de nome, seu nome não pode ser divulgado sem comprometer a identidade do negócio. O relato também revela que uma parte significativa dos fundos – estimada em 789.307 dólares – estava relacionado ao dinheiro de caução que a funcionária não pagou integralmente ou pagou de forma insuficiente. A investigadora utilizava de artifícios, como a criação de uma "conta fantasma" para realizar transferências fraudulentas a seu favor.

Como a empresa descobriu as irregularidades nas finanças?

Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Carlos Roberto Botelho busca justica com as proprias maos depois que o caso de seu filho foi arquivado pela justica. Cidadao de Montes Claros carlos Roberto perdeu seu filho em 2020. Carlos Roberto busca a reabertura do inquerito na Justica Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A falha da funcionária em responder significativamente às alegações ou cooperar com a investigação da ERA foi crítica para o desenvolvimento do caso. Originalmente integrando uma das filiais suburbanas como administradora de escritório em 2003, ela assumiu posteriormente o papel de administradora de gestão de propriedades até agosto de 2020. Parte de suas tarefas incluía o controle de receitas de aluguel, sistemas de contabilidade fiduciária e cronogramas de pagamento. Uma discrepância nas contas bancárias e a tentativa de apagar evidências da comunicação do inquilino foram pistas que levaram à descoberta de sua conduta imprópria.

Qual é o impacto desse caso no gerenciamento de propriedades?

O caso evidencia como a falta de controle efetivo sobre processos financeiros pode ter impactos devastadores sobre os negócios. A confiança é primordial, mas deve ser equilibrada com mecanismos de verificação para prevenir abusos internos. O caso também levanta questões sobre a responsabilidade fiduciária e ética no gerenciamento de propriedades. Além disso, a narrativa serve como um lembrete sobre a importância de auditorias regulares e mecanismos de relatório eficazes, ajudando a identificar e corrigir irregularidades antes que elas possam causar danos significativos à empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desenvolvimento e implementação de controles internos rigorosos são essenciais para prevenir a repetição de tais incidentes. Empresários e gestores devem ser proativos na criação de ambientes de trabalho transparentes e assegurando que existam claros caminhos para comunicação e resolução de dúvidas financeiras. Neste contexto, a história serve como um alerta e uma lição valiosa no mundo do gerenciamento de propriedades, enfatizando a necessidade de vigilância constante e integridade nos processos de negócios.

Tópicos relacionados:

economia emprego empresa justica trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay