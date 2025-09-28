Turista escorrega e morre em escalada na China ao tirar uma selfie

Um alpinista de 31 anos morreu em um acidente enquanto escalava o Monte Nama Feng, uma montanha de 5.588 metros de altitude conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada. O incidente ocorreu na região de Kangding, na província de Sichuan (China), e chamou atenção pela circunstância incomum que provocou a queda: o alpinista soltou seu cinto de segurança para tirar uma selfie no topo.

Segundo relatos do Shanghai Daily, o homem estava acompanhado por um grupo de escaladores quando decidiu registrar o momento com uma fotografia. Para isso, removeu seu cinto de proteção. Durante a tentativa de posar para a selfie, perdeu o equilíbrio e despencou em um desfiladeiro íngreme, sofrendo ferimentos fatais.

Testemunhas presentes filmaram o acidente, e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando uma onda de comoção e alertas sobre os perigos de atitudes irresponsáveis em esportes de aventura. Muitos internautas enfatizaram a importância de manter o uso constante dos equipamentos de segurança e de priorizar a cautela, especialmente em locais de risco elevado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Monte Nama Feng, é famoso por trilhas técnicas e condições desafiadoras, que exigem preparo físico, experiência e equipamentos adequados para garantir a segurança dos alpinistas. No momento do acidente, o local não estava oficialmente aberto ao público, conforme o portal chinês.