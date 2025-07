Socorristas abandonam busca pelo corpo da alpinista Laura Dahlmeier

A busca para recuperar o corpo de Laura Dahlmeier, ex-campeã de biatlo falecida em um acidente nas montanhas do Paquistão, foi abandonada devido à extrema periculosidade do local, anunciou nesta quinta-feira (31) sua agência de representação.

"A recuperação do corpo de Laura é possível, mas isso envolve grandes riscos, tanto a pé quanto de helicóptero", disse à AFP um membro da equipe de resgate, o americano Jackson Marvell.

Ele também acrescentou que seria "desrespeitoso" tentar recuperar o corpo, pois isso iria contra a vontade da falecida.

"Decidimos que ela deveria ficar (no local) porque era esse o seu desejo", declarou à imprensa o alpinista alemão Thomas Huber, participante nas operações de resgate.

A ex-campeã havia expressado "claramente por escrito que, em uma situação como essa, ninguém deveria colocar sua vida em risco", lembrou sua agência, que precisou que sua família se reservava a possibilidade de organizar uma tentativa de recuperação do corpo "em uma data posterior".

A heptacampeã mundial e bicampeã olímpica de biatlo, de 31 anos, faleceu na segunda-feira devido a uma queda de pedras a 5.700 m de altitude, quando tentava escalar o pico Laila, uma montanha da cordilheira Karakoram (norte do Paquistão).

"Vi Laura ser atingida por uma pedra enorme, depois ela bateu contra o muro. E desde então não deu nenhum sinal de vida", contou à imprensa sua companheira de cordada, Marina Krauss.

Os serviços de emergência consideram que a campeã faleceu "devido ao golpe" no local, na mesma segunda-feira.

Campeã mundial em Hochfilzen em 2017, com cinco títulos e uma medalha de prata em seis provas, Laura Dahlmeier conquistou o ouro no sprint e na perseguição, além do bronze individual, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em 2018.

Após essa participação olímpica, ela encerrou sua carreira em 2019, aos 25 anos, e além de ser comentarista televisiva de provas de biatlo para a ZDF, voltou a se dedicar ao alpinismo.

