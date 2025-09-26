Netanyahu é vaiado na Assembleia Geral da ONU; delegações deixam plenário

A jovem ativista sueca Greta Thunberg, que ficou conhecida nos últimos anos por envolver-se em ações de grande repercussão mundial, foi deportada por Israel em 10/06. Ela estava na embarcação que tentava chegar à Faixa de Gaza e foi interceptada por forças israelenses.
Divulgação/Governo de Israel
Greta Thunberg, que partiu para a Suécia em um avião que decolou de Tel Aviv, acusou o governo de Israel de sequestro. “Nós fomos sequestrados em águas internacionais e levados contra nossa própria vontade para Israel”, afirmou a ativista no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França, onde seu voo fez uma conexão.
Chris Kebbon/Divulgação
Ao todo, 12 ativistas, incluindo Greta, estavam na embarcação “Madleen” da organização Coalização da Flotilha pela Liberdade. Eles alegavam que pretendiam levar ajuda humanitária, como alimentos e suprimentos médicos, para a Faixa de Gaza.
Reprodução/Instagram @gazafreedomflotilla
"Sabíamos dos riscos dessa viagem. O objetivo era chegar a Gaza. Mas não desobedecemos nenhuma lei, não fizemos nada de errado", declarou Greta. No barco, havia também o ativista brasileiro Thiago Ávila (foto), de 38 anos. Ele é cofundador do movimento Bem Viver e ex-candidato a deputado federal pelo PSOL.
Reprodução/Instagram/@gazafreedomflotilha
Após o episódio, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que a sueca é “uma jovem muito raivosa”. Questionada a esse respeito, Greta retrucou: "Eu acho que o mundo precisa de muitas mais jovens raivosas, com tudo o que está acontecendo".
flickr/Gage Skidmore
Aos 22 anos, Greta é uma das personalidades que mais chamam atenção no mundo e participa de atos de protesto desde os 15. Reprodução de vídeo redes sociais
E ela atrai sempre polêmica. Em agosto de 2023, ela imitou uma cena do filme “Barbie” em que a boneca dá uma festa e pergunta se os amigos já pensaram em morrer. Greta fez isso durante protesto contra a construção de um campo petrolífero no Reino Unido.
Reprodução Instagram
Em julho de 2023, a ativista foi condenada a pagar uma multa por desobedecer à polícia durante uma manifestação que bloqueou o porto de Malmö, no sul da Suécia. Reprodução Youtube
Ela compareceu ao tribunal na manhã de 24/07/2023 e não aceitou responder às perguntas da imprensa.
Reprodução Youtube
De acordo com a acusação, durante o protesto Thunberg participou de um ato que interrompeu o fluxo de trânsito e ela se recusou a seguir as ordens da polícia, que pedia para ela deixar o local.
Instagram @gretathunberg
Ao ser questionada sobre as acusações, Thunberg afirmou no tribunal: "É correto que eu estava naquele lugar naquele dia, e é correto que recebi uma ordem que não dei ouvidos, mas quero negar o crime".
Reprodução Youtube
Thunberg defendeu que sua ação foi movida pela "necessidade de agir por conta da emergência climática”. Streetsblog Denver - Wikimédia Commons
Na ocasião, o tribunal impôs a ela uma multa de 1.500 coroas suecas (R$ 870 na cotação atual) e a obrigou a pagar 1.000 coroas suecas (aproximadamente R$ 580) para um fundo sueco de assistência a vítimas de crimes.
Unif por Pixabay
O protesto em questão foi organizado pela ONG ambientalista "Ta Tillbaka Framtiden", que significa "Reivindique o Futuro" em português. Instagram @gretathunberg
No Instagram, Greta Thunberg explicou: "Optamos por não ser espectadores e paramos fisicamente as infraestruturas de combustíveis fósseis. Nos reapropriamos do futuro”. Raph_PH - Wikimédia Commons
Greta Thunberg ganhou os noticiários em 2018 quando, aos 15 anos, começou a faltar às aulas nas sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento sueco. Instagram @gretathunberg
Em questão de meses, sua iniciativa conquistou jovens de várias partes do mundo, dando origem ao movimento "Fridays for Future" (Sextas-Feiras pelo Futuro).
Instagram @gretathunberg
Ela contou que ouviu falar sobre aquecimento global pela primeira vez aos oito anos de idade e disse ter ficado assustada com a falta de ação dos adultos. Lëa-Kim Châteauneuf/Wikimedia Commons
Greta é portadora da Síndrome de Asperger, um tipo de autismo. Ela foi diagnosticada quando tinha 11 anos. Leonhard Lenz/Wikimedia Commons
Um dia antes de ser nomeada “Pessoa do Ano” pela revista Time, em 2019, Greta se envolveu em uma polêmica com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
montagem wikimedia commons
Na época, Bolsonaro criticou o espaço dado pela mídia à ativista depois que um vídeo sobre a morte de indígenas brasileiros compartilhado pela sueca ganhou destaque internacional.
Wilson Dias/Agência Brasil
“É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha", declarou Bolsonaro na ocasião. Momentos depois, Greta ironizou e mudou seu perfil no X (antigo Twitter) para “pirralha”.
Reprodução X
Instagram @gretathunberg
Ela foi colocada pelas autoridades locais em um ônibus com outros participantes do protesto que bloqueou uma rodovia da cidade. Os manifestantes pediam o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis.
Instagram @gretathunberg