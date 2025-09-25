Assine
LIDERANÇA PRESA

EUA prendem líder do tráfico de bebês; crianças eram vendidas por R$ 72 mil

Martha Alicia Mendez Aguilar, conhecida como ‘La Diabla’ é acusada de atrair grávidas em situação de vulnerabilidade para vender os bebês e órgãos das mulheres

Maria Dulce Miranda
25/09/2025 12:42 - atualizado em 25/09/2025 12:43

Martha Alicia Mendez Aguilar, conhecida como ‘La Diabla’
Martha Alicia Mendez Aguilar, conhecida como ‘La Diabla’ crédito: DNI / divulgação

Martha Alicia Mendez Aguilar, conhecida como “La Diabla”, foi presa em uma operação conjunta entre Estados Unidos e México. Ela é acusada de comandar uma rede de tráfico de bebês e extração de órgãos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25/9) pelo governo americano.

Martha é membro do Cartel Nova Geração de Jalisco, no México, e acusada de atrair grávidas em situação de vulnerabilidade para locais remotos, onde realizava cesáreas ilegais — muitas vezes causando a morte das gestantes, segundo informações da CBS News.

Em seguida, os órgãos das mães falecidas eram extraídos, e os recém-nascidos vendidos a casais americanos por até 250.000 pesos mexicanos (cerca de R$ 72 mil). A informação é do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (DNI) dos EUA.

“Este é um exemplo do que os cartéis terroristas fazem para diversificar suas fontes de receita e operações financeiras”, declarou Joe Kent, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo do DNI. Ele acrescentou que a captura de Mendez Aguilar foi possível graças a informações fornecidas por sua agência e por outras instituições americanas,. A suspeita foi presa em 2 de setembro, em Juarez, cidade mexicana vizinha a El Paso, no Texas.

“A vida de mulheres e crianças inocentes dependia da prisão dela”, afirmou Kent. Mendez Aguilar permanece sob custódia mexicana, enquanto a investigação sobre a suposta rede de tráfico continua.

A ação ocorre meses depois de Trump incluir cartéis e gangues transnacionais na lista de organizações terroristas estrangeiras, em janeiro deste ano. O Cartel Nova Geração de Jalisco entrou no radar em fevereiro.

A classificação, normalmente reservada a grupos como a Al-Qaeda, permite que os EUA ampliem seu alcance para atingir essas organizações, incluindo inteligência, sanções e apoio militar, muito além do escopo de processos criminais tradicionais.

Como atua o Cartel Nova Geração de Jalisco? 

  • O Cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG) é considerado o grupo criminoso mais perigoso do México atualmente, conhecido por sua extrema violência e rápida expansão.
  • O CJNG é comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, apelidado de "El Mencho", um dos traficantes mais procurados do mundo.
  • O cartel domina grande parte do México, estando presente em mais de 27 dos 32 estados do país. É uma organização transnacional, com operações que alcançam os Estados Unidos e outros continentes.
  • O CJNG não se limita ao tráfico de drogas. Suas atividades incluem tráfico humano, extorsão e sequestro, além de violência extrema, que incluem atos de canibalismo em rituais de iniciação
  • O principal inimigo do CJNG é o Cartel de Sinaloa, com quem disputa de forma sangrenta o controle de territórios e rotas de tráfico.

