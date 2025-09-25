EUA prendem líder do tráfico de bebês; crianças eram vendidas por R$ 72 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Martha Alicia Mendez Aguilar, conhecida como “La Diabla”, foi presa em uma operação conjunta entre Estados Unidos e México. Ela é acusada de comandar uma rede de tráfico de bebês e extração de órgãos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25/9) pelo governo americano.

Martha é membro do Cartel Nova Geração de Jalisco, no México, e acusada de atrair grávidas em situação de vulnerabilidade para locais remotos, onde realizava cesáreas ilegais — muitas vezes causando a morte das gestantes, segundo informações da CBS News.

Em seguida, os órgãos das mães falecidas eram extraídos, e os recém-nascidos vendidos a casais americanos por até 250.000 pesos mexicanos (cerca de R$ 72 mil). A informação é do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (DNI) dos EUA.

“Este é um exemplo do que os cartéis terroristas fazem para diversificar suas fontes de receita e operações financeiras”, declarou Joe Kent, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo do DNI. Ele acrescentou que a captura de Mendez Aguilar foi possível graças a informações fornecidas por sua agência e por outras instituições americanas,. A suspeita foi presa em 2 de setembro, em Juarez, cidade mexicana vizinha a El Paso, no Texas.

“A vida de mulheres e crianças inocentes dependia da prisão dela”, afirmou Kent. Mendez Aguilar permanece sob custódia mexicana, enquanto a investigação sobre a suposta rede de tráfico continua.

A ação ocorre meses depois de Trump incluir cartéis e gangues transnacionais na lista de organizações terroristas estrangeiras, em janeiro deste ano. O Cartel Nova Geração de Jalisco entrou no radar em fevereiro.

A classificação, normalmente reservada a grupos como a Al-Qaeda, permite que os EUA ampliem seu alcance para atingir essas organizações, incluindo inteligência, sanções e apoio militar, muito além do escopo de processos criminais tradicionais.

Como atua o Cartel Nova Geração de Jalisco?