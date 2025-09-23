Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como ajudar

O recente discurso do secretário-geral da ONU, António Guterres, na Assembleia Geral, acendeu um alerta. Ele afirmou que os princípios da organização estão "sob cerco" diante de crises globais, como guerras e a emergência climática. Essa fala joga luz sobre o plano mais ambicioso das Nações Unidas para enfrentar esses desafios: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS.

Longe de ser apenas um documento burocrático, a Agenda 2030 e seus 17 objetivos funcionam como um mapa. Eles traçam um caminho para que países, empresas e cidadãos trabalhem juntos por um futuro mais justo e seguro. É um chamado universal à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade.

Lançados em 2015 para suceder os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODS são integrados e indivisíveis. Isso significa que o sucesso em uma área, como a melhoria da saúde, depende diretamente de avanços em outras, como o acesso à educação de qualidade e a redução das desigualdades. A proposta é equilibrar as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

A contagem regressiva para 2030 já começou e o cenário atual torna o cumprimento das metas ainda mais urgente. Cada objetivo possui metas específicas que servem como guia para medir o progresso. Conhecer essa lista é o primeiro passo para entender como cada um de nós pode participar dessa mobilização global.

Leia também:

Quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

A lista de ODS da ONU abrange as áreas mais críticas para a humanidade e para o planeta. Cada um deles se desdobra em metas específicas que orientam as políticas públicas e as ações da sociedade civil em todo o mundo. Conheça os 17 objetivos:

Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; Fome zero e agricultura sustentável: erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável; Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; Educação de qualidade: garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida; Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero; Água potável e saneamento: garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos; Energia limpa e acessível: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente; Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; Vida na água: conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos; Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e deter a perda de biodiversidade; Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes; Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Longe de ser apenas um documento burocrático, a Agenda 2030 e seus 17 objetivos funcionam como um mapaWysiati de Getty Images Signature

Como pequenas ações podem fazer a diferença?

A grandiosidade dos ODS pode fazer parecer que a solução está apenas nas mãos de governos e grandes corporações. No entanto, as escolhas diárias de cada cidadão têm um impacto direto e poderoso no alcance dessas metas. A mudança começa com a conscientização e se materializa em pequenas ações.

No dia a dia, praticar o consumo consciente é uma das formas mais eficazes de contribuir. Isso envolve reduzir o desperdício de alimentos, o que impacta diretamente o ODS 2 (Fome Zero), e optar por produtos de empresas com responsabilidade socioambiental, colaborando com o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Evitar plásticos de uso único também ajuda a proteger os oceanos e a vida marinha (ODS 14).

A economia de recursos básicos é outra frente importante. Desligar as luzes ao sair de um cômodo e usar aparelhos eletrônicos de forma eficiente são atitudes que apoiam o ODS 7 (Energia Limpa e Acessível). Da mesma forma, reduzir o tempo no banho e consertar vazamentos contribui para o ODS 6 (Água Potável e Saneamento).

Engajar-se na comunidade local também fortalece essa corrente. Apoiar pequenos produtores e comerciantes fomenta o crescimento econômico sustentável (ODS 8). Além disso, participar de debates, cobrar políticas públicas e se informar sobre os direitos humanos e a igualdade de gênero (ODS 5 e 10) são formas de construir uma sociedade mais justa e pacífica (ODS 16). Cada gesto, por menor que pareça, soma-se a um esforço global por um futuro melhor.

O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)?

Os ODS são uma agenda global adotada por todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

Trata-se de um plano com 17 objetivos e 169 metas para enfrentar os maiores desafios do mundo até 2030.

Por que a ONU criou os ODS?

Eles foram criados como um chamado universal para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima.

O objetivo é garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz, justiça e prosperidade.

Os ODS são apenas para os governos?

Não. Embora os governos tenham o papel principal na implementação, os ODS exigem a participação de todos.

Empresas, sociedade civil e cidadãos são fundamentais para que as metas sejam alcançadas no prazo.

Como minhas ações individuais podem realmente ajudar?

Ações individuais, quando somadas, geram um grande impacto coletivo. Suas escolhas de consumo e hábitos diários influenciam o mercado.

Pequenos gestos, como economizar água e energia e reduzir o lixo, contribuem diretamente para várias metas da Agenda 2030.

O que acontece se as metas não forem cumpridas até 2030?

O prazo de 2030 funciona como um alvo para mobilizar ações urgentes em escala global.

Não atingir as metas significa que problemas como pobreza extrema, desigualdade e os impactos da mudança climática podem se agravar.