De 'química excelente' a memes: redes reagem ao encontro entre Lula e Trump

O breve e inesperado encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando uma onda de reações que misturaram surpresa, ironia e celebração política. O elogio de Trump à "química" com Lula viralizou, provocando uma enxurrada de comentários que contrastavam o momento com as tensões entre o líder americano e o grupo político de Jair Bolsonaro.

O ponto central da repercussão foi a fala de Trump, que, em seu discurso, relatou ter tido um encontro rápido com Lula. "Tivemos excelente química, o que é um bom sinal. Só negocio com quem eu gosto", declarou. O discurso foi visto como uma reviravolta no cenário político, com internautas apontando a ironia de que Trump, que tem criticado o Brasil pelo julgamento de Bolsonaro, tenha elogiado publicamente o presidente brasileiro.

"O engraçado é que em momento algum Trump elogiou Bolsonaro como elogiou Lula hoje", escreveu um usuário. Outros fizeram piadas com a situação, mencionando a proximidade de Eduardo Bolsonaro com o presidente americano. "Alguém tem notícias do Bananinha? Nos EUA não tem SUS", dizia um dos posts.

A reação nas redes também teve um tom bem-humorado, com internautas apelidando o encontro de "date" e se referindo a Trump de forma irônica como "Camarada Donald Trump".

Por outro lado, alguns perfis disseram que o elogio à "química" dos dois líderes foi uma estratégia política, para forçar o líder brasileiro a aceitar futuras negociações. "Ele fez uma jogada de mestre. Colocou Lula numa sinuca", comentou um usuário, que defendeu a tese de que a vaidade do presidente brasileiro foi usada para abrir caminho para pautas futuras.

Outros comentários apontaram que, apesar do elogio pessoal, a essência do discurso de Trump continuava sendo a defesa dos interesses americanos. "Isso não vai impedi-lo de ferrar com o ladrão socialista", ironizou um internauta.

Posts irônicos questionaram qual seria a "desculpa" de Lula para não negociar com Trump. Outros previram que, no futuro, Lula "iria levar uma lapada maior que levou o presidente da África do Sul". A fala de Trump, que parecia ir na contramão de seus aliados brasileiros, gerou especulações sobre uma suposta mudança de estratégia e sobre o possível impacto na relação entre os dois países. Veja algumas publicações:

Expectativa: Trump vai esculachar o Lula

Realidade: Trump disse que adorou o Lula e marcou date pic.twitter.com/dNC0aCM9T5 — William De Lucca (@delucca) September 23, 2025

Discurso histórico do @LulaOficial na ONU. Falou da tentativa de golpe e da condenação do bolsonaro, do autoritarismo do trump, genocidio do povo palestino e lembrou da morte do Mujica e Papa Francisco.



Luiz Inácio é craque demais?? pic.twitter.com/8VjXOLJdBG — Dino Debochado???? (@DinoDebochado) September 23, 2025

URGENTE!! Trump diz que ABRAÇOU LULA e que quer encontrá-lo na semana que vem!!



Agora o Eduardo Bolsonaro VAI CHORAR LÁGRIMAS DE SANGUE!!!



BRASIL SOBERANO!!!

LULA NA ONU!!!

pic.twitter.com/k0DilCcYgc — Thiago dos Reis ???????? (@ThiagoResiste) September 23, 2025

É rapazeada, é hoje que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se ma***: Trump dizendo que gostou do Lula, que eles tiveram uma boa química e que eles vão se encontrar na próxima semana. pic.twitter.com/ASE7FVrM5T — William De Lucca (@delucca) September 23, 2025

O otário do neto do general teve acesso antecipadamente ao discurso do Trump, mas não esperava a SENSUALIDADE do Lula e o IMPROVISO do Trump, que delícia, senhoras e senhores! pic.twitter.com/I1lmwMHJc9 — Medo e Delírio em Brasília (@medoedeliriobr) September 23, 2025

????URGENTE????



Senador Sérgio Moro pede ao STF a reabertura dos inquéritos contra Lula após descobrir que o Presidente está alugando um triplex na cabeça do Trump. pic.twitter.com/VtLYZhgNY4 — Victor Garcia (@toninhodocall) September 23, 2025

Eduardo Bolsonaro agora depois que Trump elogiou o Presidente Lula.

.pic.twitter.com/suPY0it6mm — POINT POP (@Point__Pop) September 23, 2025

O que Trump disse?