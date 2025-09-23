Assine
De 'química excelente' a memes: redes reagem ao encontro entre Lula e Trump

Durante Assembleia Geral da ONU, presidente dos EUA teceu elogios ao representante brasileiro, deixando a internet em polvorosa

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/09/2025 13:46

Redes reagem ao encontro entre Lula e Trump
Redes reagem ao encontro entre Lula e Trump crédito: Redes sociais

O breve e inesperado encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da ONU se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando uma onda de reações que misturaram surpresa, ironia e celebração política. O elogio de Trump à "química" com Lula viralizou, provocando uma enxurrada de comentários que contrastavam o momento com as tensões entre o líder americano e o grupo político de Jair Bolsonaro.

O ponto central da repercussão foi a fala de Trump, que, em seu discurso, relatou ter tido um encontro rápido com Lula. "Tivemos excelente química, o que é um bom sinal. Só negocio com quem eu gosto", declarou. O discurso foi visto como uma reviravolta no cenário político, com internautas apontando a ironia de que Trump, que tem criticado o Brasil pelo julgamento de Bolsonaro, tenha elogiado publicamente o presidente brasileiro.

"O engraçado é que em momento algum Trump elogiou Bolsonaro como elogiou Lula hoje", escreveu um usuário. Outros fizeram piadas com a situação, mencionando a proximidade de Eduardo Bolsonaro com o presidente americano. "Alguém tem notícias do Bananinha? Nos EUA não tem SUS", dizia um dos posts.

A reação nas redes também teve um tom bem-humorado, com internautas apelidando o encontro de "date" e se referindo a Trump de forma irônica como "Camarada Donald Trump".

Por outro lado, alguns perfis disseram que o elogio à "química" dos dois líderes foi uma estratégia política, para forçar o líder brasileiro a aceitar futuras negociações. "Ele fez uma jogada de mestre. Colocou Lula numa sinuca", comentou um usuário, que defendeu a tese de que a vaidade do presidente brasileiro foi usada para abrir caminho para pautas futuras. 

Outros comentários apontaram que, apesar do elogio pessoal, a essência do discurso de Trump continuava sendo a defesa dos interesses americanos. "Isso não vai impedi-lo de ferrar com o ladrão socialista", ironizou um internauta.

Posts irônicos questionaram qual seria a "desculpa" de Lula para não negociar com Trump. Outros previram que, no futuro, Lula "iria levar uma lapada maior que levou o presidente da África do Sul". A fala de Trump, que parecia ir na contramão de seus aliados brasileiros, gerou especulações sobre uma suposta mudança de estratégia e sobre o possível impacto na relação entre os dois países. Veja algumas publicações:

O que Trump disse?

  • “Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu vi ele, ele me viu, e nós nos abraçamos.”
  • “O brasileiro parece um cara muito legal, eu gosto dele.”
  • “Tivemos uma ótima química, e isso é um bom sinal.”
  • “Eu só faço negócio com gente de quem eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço.”
  • “Nós concordamos em nos encontrar na semana que vem. Não tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto, dá para dizer, é bom que eu tenha esperado.”
  • “O Brasil, de forma injusta, havia imposto tarifas contra os Estados Unidos no passado. Mas agora nós estamos devolvendo isso com bastante força.”

