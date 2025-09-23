Assine
ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Trump critica 'ridícula política de fronteira aberta' e diz que impediu entrada de imgirantes em situação irregular

Presidente dos EUA afirmou que "o número de imigrantes em situação ilegal admitidos e entrando em nosso país foi zero"

23/09/2025 12:22

Donald Trump em discurso na Assembleia Geral da ONU de 2025
Donald Trump em discurso na Assembleia Geral da ONU de 2025 crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou que, durante seu mandato, "o número de imigrantes em situação ilegal admitidos e entrando em nosso país foi zero". "Difícil de acreditar. Porque, se olharmos para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando [nos EUA] de todos os cantos do mundo, vindas de prisões, hospitais psiquiátricos e outras instituições", seguiu o americano, criticando o que ele chamou de "ridícula política de fronteira aberta" de seu antecessor, Joe Biden.

Palestina

Trump também criticou os países ocidentais que reconheceram Estado da Palestina nos últimos dias, afirmando esses governos deveriam se unir em torno da libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas. 

"Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis de paz. Não podemos esquecer 7 de outubro", disse ele. "Alguns membros [da ONU] estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino." 

"Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis", acrescentou Trump. "Precisamos trazer os reféns de volta."

