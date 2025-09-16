Bolos de ódio: doceira rebate críticas com criatividade e vídeos viralizam

Uma confeiteira norte-americana usou a criatividade para responder a críticas recebidas na internet. Chelsea, fundadora da sorveteria Modern Cone, ganhou fama em redes sociais ao lançar a série "bolos de ódio", em que transforma ofensas em bolos decorados cheios de ironia.

O sucesso foi imediato. Com mais de 1 milhão de seguidores, a empreendedora viu suas criações conquistarem milhões de visualizações, tornando seu trabalho ainda mais conhecido dentro e fora dos Estados Unidos.

Como surgiu a ideia dos "bolos de ódio"?

'Bolo de ódio' leva inscrição no alto, com ironias que a confeiteira criou para responder ofensas de redes sociais reprodução/redes sociais



Chelsea sempre foi apaixonada pelo universo dos doces e, depois de ser demitida, decidiu abrir a própria loja. O episódio, que poderia ter sido negativo, marcou a virada em sua trajetória profissional.

Foi nesse ambiente que nasceu a ideia de usar comentários ofensivos como matéria-prima criativa. O resultado chamou a atenção de milhares de usuários, que enxergaram no projeto uma forma divertida de transformar ódio em arte.

Qual foi a repercussão nas redes sociais?

Um dos vídeos mais famosos da confeiteira ultrapassou 16,7 milhões de visualizações. Nele, aparece um bolo estampado com uma crítica pesada da internauta Jessica Miranda: "talvez pare de ser uma prostituta descarada".

Chelsea revelou que Miranda chegou a tentar minar até mesmo as avaliações positivas sobre sua sorveteria em grupos do Facebook. "Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir", afirmou. "Isso não é ódio. É obsessão total."

A forma como Chelsea lidou com as críticas chamou a atenção por inverter a lógica dos ataques. Em vez de silenciar, ela decidiu expor e ressignificar o ódio, criando produtos que geraram ainda mais engajamento.