Israel ataca líderes do Hamas no Catar; o que se sabe

Israel realizou um ataque nesta terça-feira (9/9) contra líderes do grupo palestino Hamas em Doha, a capital do Catar. Não há informações sobre mortos e feridos. Imagens feitas por veículos de imprensa mostram colunas de fumaça no céu de Doha.

Uma autoridade do Hamas disse que sua equipe de negociação diplomática foi alvo do ataque israelense.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar afirma que o ataque é uma "violação flagrante" do direito internacional.

"O Estado do Catar condena veementemente este ataque e afirma que não tolerará esse comportamento imprudente de Israel e a contínua interferência na segurança da região, nem qualquer ação contra sua segurança e soberania", afirma a declaração do Catar.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "a ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelense totalmente independente".

"Israel iniciou, Israel conduziu e Israel assume total responsabilidade", afirma o premiê em um comunicado.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram que "realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas".

Em nota oficial, as FDI disseram: "Durante anos, esses membros da liderança do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, foram diretamente responsáveis ??pelo brutal massacre de 7 de outubro [de 2023] e orquestraram e administraram a guerra contra o Estado de Israel".

"Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e inteligência adicional", afirma a nota.

"As FDI e a ASI [a agência de segurança de Israel] continuarão a operar com determinação para derrotar a organização terrorista Hamas responsável pelo massacre de 7 de outubro."

A embaixada dos EUA no Catar emitiu uma nota pedindo aos cidadãos americanos que se abriguem onde estiverem e monitorem suas redes sociais para atualizações após os ataques.

O ministro das Finanças israelense, o político de direita radical Bezalel Smotrich, disse que o ataque de hoje em Doha demonstra que "terroristas não têm e não terão imunidade" em nenhum lugar do mundo.

Ele considera o ataque a "decisão correta" e afirma que houve "execução perfeita" pelos serviços militares e de contrainteligência israelenses.

A equipe de negociação do Hamas está sediada em Doha. O Hamas e Israel estão envolvidos em um sangrento conflito desde outubro de 2023, quando o grupo palestino atacou Israel e tomou reféns. Desde então, Israel lançou uma campanha militar contra a Faixa de Gaza, provocando mortes, deslocamentos e fome em grande escala.