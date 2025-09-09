Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

O presidente americano, Donald Trump, "lamenta profundamente" que o ataque perpetrado por Israel, nesta terça-feira (9), contra a cúpula do Hamas tenha ocorrido no Catar, "um aliado dos Estados Unidos", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Assim que souberam, os Estados Unidos informaram ao Catar que as forças israelenses estavam atacando a residência onde altos dirigentes do Hamas estavam em Doha, revelou Leavitt.

"Bombardear unilateralmente o Catar, uma nação soberana e um aliado próximo dos Estados Unidos que trabalha arduamente, com coragem e assumindo riscos para negociar a paz, não promove os objetivos de Israel nem dos Estados Unidos", declarou a porta-voz à imprensa.

Ter atacado esse local "deixa uma impressão muito ruim" em Trump, precisou, acrescentando, no entanto, que "eliminar o Hamas" é "um objetivo louvável".

"O presidente Trump acredita que esse incidente infeliz poderia servir como uma oportunidade para a paz", acrescentou a porta-voz.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia assegurado em Jerusalém que a guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente Trump.

Israel lançou um ataque aéreo com mísseis contra os líderes do Hamas, um dia depois de um atentado em Jerusalém reivindicado pelo movimento palestino que deixou seis mortos.

dk-jz/nn/am