Ataque a tiros em Jerusalém deixa pelo menos seis mortos
Ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel
compartilheSiga no
Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas nesta segunda-feira (8/9) em um ataque a tiros em Jerusalém. Das 10 pessoas que ficaram feridas, seis delas estão em estado grave. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.
O Correio apurou que pelo menos duas vítimas foram identificadas: Yaakov Pinto, 25 anos, imigrante espanhol; e o israelense Yisrael Mencer, 28.
Leia Mais
"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia.
O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".
Em um comunicado, o movimento extremista Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos.
"Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma o Hamas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com informações da AFP*