Assine
overlay
Início Internacional
ORIENTE MÉDIO

Ataque a tiros em Jerusalém deixa pelo menos seis mortos

Ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
RC
Rodrigo Craveiro
AG
Aline Gouveia
Repórter
RC
Rodrigo Craveiro
Repórter
08/09/2025 08:28

compartilhe

Siga no
x
Dois policiais israelenses passam pelo para-brisa de um ônibus, crivado de marcas de bala, no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada por Israel, em 8 de setembro de 2025
Dois policiais israelenses passam pelo para-brisa de um ônibus, crivado de marcas de bala, no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada por Israel, em 8 de setembro de 2025 crédito: MENAHEM KAHANA/AFP

Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas nesta segunda-feira (8/9) em um ataque a tiros em Jerusalém. Das 10 pessoas que ficaram feridas, seis delas estão em estado grave. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.

O Correio apurou que pelo menos duas vítimas foram identificadas: Yaakov Pinto, 25 anos, imigrante espanhol; e o israelense Yisrael Mencer, 28.

Leia Mais

"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia.

O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".

Equipe forense da polícia israelense inspeciona um corpo no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada a Israel, em 8 de setembro de 2025
Equipe forense da polícia israelense inspeciona um corpo no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada a Israel, em 8 de setembro de 2025 (foto: MENAHEM KAHANA/AFP)

Em um comunicado, o movimento extremista Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos.

"Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma o Hamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações da AFP*

Tópicos relacionados:

ataque hamas israel jerusalem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay