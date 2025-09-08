Ataque a tiros em Jerusalém deixa pelo menos seis mortos

Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas nesta segunda-feira (8/9) em um ataque a tiros em Jerusalém. Das 10 pessoas que ficaram feridas, seis delas estão em estado grave. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste — parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.

O Correio apurou que pelo menos duas vítimas foram identificadas: Yaakov Pinto, 25 anos, imigrante espanhol; e o israelense Yisrael Mencer, 28.

"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia.

O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".

Equipe forense da polícia israelense inspeciona um corpo no local de um tiroteio no cruzamento da estrada Ramot, em Jerusalém Oriental anexada a Israel, em 8 de setembro de 2025 (foto: MENAHEM KAHANA/AFP)

Em um comunicado, o movimento extremista Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos.

"Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma o Hamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações da AFP*