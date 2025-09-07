Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manifestação de apoio aos palestinos reúne multidão em Bruxelas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/09/2025 16:07

compartilhe

Siga no

Dezenas de milhares de pessoas -- entre 70.000, segundo a polícia, e 120.000, segundo os organizadores -- desfilaram neste domingo (7) na capital da Bélgica para manifestar solidariedade aos palestinos.

Vestidos de vermelho e exibindo cartazes da mesma cor, os participantes exigiam medidas contra Israel para proteger os civis palestinos.

"Uns sonharam com a queda do muro de Berlim. Eu sonho com um Estado palestino para os Palestinos", disse à AFP Ismet Gumusboga, de 60 anos.

"Bruxelas, particularmente para a Europa, é um ponto nevrálgico da política internacional. É muito importante que todos os estudantes e pessoas de qualquer idade se manifestem nesta cidade", ressaltou Samuele Toppi, estudante de 27 anos.

O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Prévot, declarou na sexta-feira, em entrevista à AFP, que a União Europeia não "assumiu suas responsabilidades" perante a guerra em Gaza, e que sua credibilidade em política externa "está desmoronando".

O chanceler se referia às divisões entre os 27 Estados-membros, incapazes de acordar há meses, de maneira unânime, sancionar Israel pela devastadora guerra de quase dois anos no território palestino de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 cometido pelo Hamas em território israelense.

No fim de agosto, a ONU decretou o estado de fome em Gaza.

Diante disso, a Bélgica decidiu há pouco por uma série de medidas unilaterais de sanções contra Israel.

str-cvo/mr/eg/meb/rpr

Tópicos relacionados:

belgica conflito israel manifestacao palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay