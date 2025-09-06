Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/09/2025 10:52

compartilhe

Siga no

As autoridades iranianas executaram neste sábado um homem condenado por um ataque que causou a morte de um membro das forças de segurança durante as manifestações multitudinárias de 2022, anunciou o Poder Judiciário. 

Mehran Bahramian foi condenado à pena capital por ter disparado contra um veículo das forças de segurança na cidade de Semirom, na província de Isfahan, o que provocou a morte de Mohsen Rezaei, um agente de segurança, e deixou vários feridos, indicou o Mizan Online, a agência de notícias do Judiciário. 

Os fatos ocorreram em 31 de dezembro de 2022, durante a onda de manifestações após a morte, sob custódia, da jovem iraniana de origem curda Mahsa Amini, presa em setembro de 2022 por supostamente violar o código de vestimenta imposto às mulheres. 

A sentença do tribunal de Isfahan foi confirmada pela Suprema Corte e a condenação foi executada neste sábado ao amanhecer, conforme os procedimentos legais, informou o Mizan. 

Centenas de pessoas morreram durante as manifestações de 2022, incluindo membros das forças de segurança. Milhares de pessoas foram presas. 

O Irã é o segundo país do mundo em número de execuções, após a China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

pdm/cab/pc/an/jc

Tópicos relacionados:

direito direitos justica manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay