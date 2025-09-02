Kraft Heinz se divide em duas empresas

O conglomerado americano Kraft Heinz, que produz ketchup Heinz e o cream cheese Philadelphia, será dividido em duas empresas, anunciou a companhia nesta terça-feira.

"A separação busca maximizar as capacidades das marcas Kraft Heinz" para permitir que as novas empresas "direcionem seus recursos para suas diferentes estratégias prioritárias", destacou o grupo em um comunicado.

Uma delas se dedicará à comercialização de molhos, produtos cremosos e condimentos, incluindo o conhecido queijo Philadelphia e o ketchup Heinz, cujas vendas representaram cerca de 15 bilhões de dólares (80,7 bilhões de reais) em 2024.

A segunda se concentrará nos produtos da marca Oscar Mayer, como salsichas e lanches, com vendas de cerca de 10 bilhões de dólares (53,8 bilhões de reais) no ano passado.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, de acordo com a empresa.

O conglomerado foi formado em 2015 como resultado da fusão entre Kraft Foods e Heinz.

Atualmente, seu principal acionista é a Berkshire Hathaway (27,25%), empresa criada por Warren Buffet.

