Homens santos do hinduísmo são autorizados a ficar nus em templo nepalês

Os sadhus, homens santos do hinduísmo, não são obrigados a usar roupas em um dos templos mais famosos do Nepal, determinou a Suprema Corte do país do Himalaia.

O mais alto tribunal do país considerou que sua nudez, tradição milenar, não é obscena.

Esses ascetas, com os cabelos emaranhados em rastas ou dreadlocks e o corpo coberto de cinzas, conhecidos como Naga sadhus - discípulos da divindade hindu Shiva -, ficaram satisfeitos com a decisão.

Todos renunciaram a possuir qualquer bem material, incluindo roupas.

"Agradeço à Suprema Corte", declarou Eakadasa Baba, de 45 anos, que chegou a pé da Índia para realizar uma peregrinação ao templo de Pashupatinath, considerado um dos lugares mais sagrados para esses devotos de Shiva.

"Isso não significa que andemos nus pela cidade ou pelos vilarejos. Estamos nus em nossa casa ou dentro do templo", explicou.

A ordem da Corte rejeitou assim um recurso que buscava proibir o acesso a este templo situado em Katmandu, a capital do Nepal, argumentando que sua nudez incomodava os fiéis.

"A nudez e a obscenidade não são a mesma coisa", declarou este tribunal em uma decisão emitida no ano passado, mas publicada esta semana, segundo o porta-voz da instituição, Nirajan Pandey.

"A nudez dentro de um contexto de tradição religiosa ou cultural não pode ser considerada automaticamente ofensiva", destacou.

Todos os anos, centenas de Naga sadhus chegam a Katmandu, a maioria vinda da Índia, por ocasião do festival Maha Shivaratri, que é celebrado em fevereiro ou março no templo de Pashupatinath.

pa/pjm/dhw/dro/mab/mb/dd/aa