FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump, hoje opositor

John Bolton foi conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas atualmente é um ferrenho opositor do presidente dos EUA

AFP
AFP
22/08/2025 12:49

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton
FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton crédito: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) fez uma operação de busca nesta sexta-feira (22) a casa de John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas atualmente é um ferrenho opositor do presidente. 

Agentes do FBI entravam e saíam na madrugada desta sexta-feira de sua residência no subúrbio de Washington, observou um jornalista da AFP.

"NINGUÉM está acima da lei... Os agentes do FBI estão em uma missão," escreveu no X o diretor do FBI, Kash Patel, aliado próximo de Trump, sem especificar a que caso se referia. 

Em janeiro, após seu retorno à Casa Branca, o republicano acusou John Bolton de revelar "informações sensíveis durante seu período" na Presidência, entre 2018 e 2019. 

Também retirou de seu ex-assessor a proteção do Serviço Secreto, agência responsável por proteger figuras políticas importantes nos Estados Unidos, e o chamou de "idiota". Além disso, cortou seu acesso a dados de segurança e inteligência. 

Bolton havia afirmado ser alvo de um complô para assassiná-lo, tramado pelo Irã entre 2021 e 2022, e declarou em janeiro que "a ameaça persiste". 

Teerã, segundo ele, buscava vingar a morte do general Qassem Soleimani, assassinado em 3 de janeiro de 2020 em um ataque com drones no Iraque ordenado por Trump durante seu primeiro mandato (2017-2021). 

Bolton, um republicano de 76 anos, ganhou reconhecimento internacional como embaixador na ONU sob a presidência de George W. Bush, durante a guerra do Iraque. 

Ao deixar a Casa Branca, começou a se opor às políticas de Trump. Recentemente, criticou a cúpula entre o presidente dos EUA e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca.

