Trump pede renúncia de diretora do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (20) a renúncia de Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed) favorável à manutenção da taxa de juros no patamar atual, e não a sua redução, como deseja o presidente.

Trump aumenta assim a pressão sobre uma instituição que considera relutante em apoiar sua política econômica por não reduzir suas taxas de juros.

Segundo o diretor da agência de financiamento de habitação (Federal Housing Finance Agency, FHFA), Bill Pulte, nomeado por Trump, Lisa teria "falsificado documentos bancários e registros de propriedade para obter condições de empréstimo favoráveis" para dois créditos imobiliários, informou a agência especializada Bloomberg.

O diretor da FHFA pediu ao Departamento de Justiça que inicie uma investigação sobre Lisa, segundo o documento reproduzido pela agência de notícias. "Lisa Cook deve renunciar imediatamente!" publicou o presidente americano, que compartilhou o artigo da Bloomberg.

Lisa negou a acusação e afirmou que o empréstimo foi concedido antes da sua incorporação ao Fed. "Não pretendo me deixar intimidar para que eu renuncie ao meu cargo", disse à AFP.

A diretora é a primeira mulher negra a integrar o conselho do banco central americano. Ela assumiu o cargo em maio de 2022 e seu mandato termina em 2038. Antes, fez parte do Conselho de Assessores Econômicos do ex-presidente democrata Barack Obama.

A demissão de Lisa permitiria a Trump reforçar seu controle sobre o Fed ao dispor de duas vagas a serem renovadas e assim acelerar a redução das taxas para apoiar suas medidas, como impor tarifas e redução de impostos para os mais ricos.

Os responsáveis pela política monetária do Fed têm sido cautelosos com as reduções da taxa de juros, enquanto monitoram os efeitos das tarifas impostas por Trump que afetam os parceiros comerciais.

Trump não esconde a insatisfação e chamou publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell, de "idiota" e "imbecil" nos últimos meses.

Cortes dos juros barateiam os créditos, impulsionando o consumo e o investimento. O Fed, independente, regula as taxas com base em uma dupla responsabilidade: controlar a inflação e garantir o pleno emprego.

els/mr/db/jc/fp-lb/am