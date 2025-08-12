Secretário de Defesa dos EUA compartilha vídeo com pastores dizendo que mulheres não devem votar

(FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou um vídeo em sua rede social no qual diversos pastores cristãos afirmam que mulheres não devem ter direito ao voto. O material reproduz uma reportagem do canal de notícias americano CNN que tem o teólogo evangélico conservador Doug Wilson como entrevistado principal.

No vídeo, Toby Sumpter, outro pastor associado também a uma igreja evangélica, afirma entender o voto em família, capitaneado pelo homem mantenedor, como ideal. "Normalmente, eu seria o único a votar, mas votaria depois de discutir o assunto com minha família", afirmou.

Outra mulher associada ao mesmo movimento afirma no vídeo que é submissa ao marido e, portanto, apoia que ele seja o responsável pelo voto da família. O pastor Doug Wilson, que também é cofundador da Comunhão das Igrejas Evangélicas Reformadas (CREC, na sigla em inglês), já disse várias vezes não acreditar que as mulheres devam ocupar cargos de liderança nas Forças Armadas ou ser capazes de estar em funções de combate de alto nível.

Durante a entrevista, Wilson responde que não aceita mulheres para cargos de liderança ou gestão dentro de sua igreja porque, segundo ele, "a bíblia diz assim". Em 2024, o pastor teve sua participação no evento brasileiro Consciência Cristã cancelada após cobranças públicas à organização apoiadas pelo fato de que Wilson é autor de um livro que defende a escravidão. Ele ainda é acusado de encobrir violências sexuais e domésticas cometidas por integrantes de sua igreja.

Hegseth compartilhou o vídeo na última quinta (7) e escreveu a frase "Tudo de Cristo para toda a vida". Após a publicação, um porta-voz do Pentágono afirmou que o secretário "é um membro orgulhoso de uma igreja afiliada" ao CREC e "aprecia muito vários dos escritos e ensinamentos do sr. Wilson". Hegseth e a família estiveram presentes na cerimônia de inauguração da igreja do teólogo em julho, em Washington, segundo a CNN.

Organizações evangélicas progressistas expressaram preocupação com o discurso apoiado pelo secretário. Doug Pagitt, pastor e diretor da Vote Common Good, disse à agência de notícias Associated Press que as ideias no vídeo são pontos de vista que "pequenos grupos de cristãos mantêm" e afirmou ser "muito perturbador" que Hegseth as amplifique.

O compartilhamento do secretário de Defesa, aliado próximo de Donald Trump, ocorre em um momento em que o governo republicano busca promover um nacionalismo cristão. Trump decretou, no início de seu mandato, a criação de um "gabinete da fé", com o objetivo de investigar o que ele afirma ser "preconceito anticristão" em agências governamentais.

Alinhado às ações do presidente, Hegseth ainda convidou seu pastor pessoal, Brooks Potteiger, ao Pentágono para realizar cultos cristãos dentro do prédio do governo, durante o período de trabalho. Funcionários e militares do departamento afirmaram ter recebido convites em comunicados corporativos.

Wilson disse, durante a entrevista à CNN, que almeja a expansão de sua religião. "Gostaria de ver a nação ser uma nação cristã e gostaria de ver o mundo ser um mundo cristão", afirmou.