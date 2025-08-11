Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia que prorrogou por 90 dias trégua tarifária com China

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/08/2025 21:23

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China.

Em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social, Trump disse ter assinado "um decreto que estenderá a suspensão tarifária com a China por mais 90 dias". Os elementos do acordo "permanecerão inalterados", acrescentou.

Após semanas de escalada tarifária, as duas grandes potências chegaram, em maio, a um acordo em Genebra que reduziu as tarifas respectivas para 10% sobre os produtos americanos e para 30% sobre os chineses.

erl/nn/am

Tópicos relacionados:

china comercio eua taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay