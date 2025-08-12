Assine
Conselho da Europa faz alerta sobre venda de armas a Israel

12/08/2025 09:48

O Conselho da Europa fez um alerta, nesta terça-feira (12), sobre a venda de armas a Israel e instou seus 46 países membros e garantir que não sejam utilizadas no âmbito de violações dos direitos humanos em Gaza.

O apelo ocorre dias depois da Alemanha anunciar que não entregaria a Israel armas que pudessem ser usadas nos planos israelenses para tomar o controle da Cidade de Gaza.

Em um comunicado, o comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, Michael O'Flaherty, reiterou seu pedido aos países membros para que "façam tudo o possível para prevenir e responder às violações do direito internacional humanitário e aos direitos humanos no contexto do conflito em Gaza".

"Isto inclui a aplicação das normas legais existentes para garantir que as transferências de armamento não sejam autorizadas quando existir risco de que sejam utilizadas para cometer violaçãoes" dos direitos fundamentais, escreveu o comissário.

O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo (nordeste da França), é responsável por garantir a democracia e os direitos humanos no continente, e é um órgão diferente da União Europeia.

Vários líderes mundiais condenaram a decisão de Israel de intensificar sua ofensiva em Gaza. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu no domingo que o plano de atacar os redutos remanescentes do movimento islamista palestino Hamas em Gaza era "a melhor forma de acabar com a guerra".

