Ponte suspensa cai e deixa cinco mortos e 24 feridos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cinco pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas após o rompimento de um cabo de sustentação de uma ponte suspensa na região de Xinjiang, na China. O acidente ocorreu nessa quarta-feira (6/8), na Área Cênica de Xiata, um popular destino turístico da região. Segundo a agência estatal Xinhua, a ponte inclinou bruscamente para um lado após a falha estrutural, lançando ao solo 29 turistas que atravessavam a estrutura no momento do colapso.

Os feridos foram socorridos e encaminhados a hospitais locais. Duas pessoas estão em estado grave.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas dramáticas do momento do acidente. Nas imagens, a ponte aparece com os cabos de um lado soltos e pendendo em direção ao chão. Parte da estrutura permanece suspensa sobre um rio. Em um dos vídeos, turistas agarram-se ao lado intacto da ponte, tentando escapar. Outros registros mostram feridos deitados entre pedras, sendo resgatados em macas improvisadas.

Um guia turístico que estava no local, identificado como Yun Shang, relatou que seu grupo participou dos esforços de resgate e elogiou a atuação rápida de um soldado da Marinha que fazia parte dos turistas. "Pedimos a todos os viajantes que prestem atenção à segurança durante a viagem e respeitem as normas", afirmou à emissora estatal CCTV.

O governo chinês anunciou o envio imediato de uma força-tarefa à localidade para supervisionar o atendimento às vítimas e a investigação das causas do acidente. A região Xiata é famosa pela paisagem com montanhas, vales, rios e ruínas históricas, foi temporariamente fechada para inspeções de segurança. Ainda não há data para a reabertura da Área Cênica.

As autoridades locais reforçaram o alerta para a necessidade de manutenção rigorosa de atrações turísticas em áreas naturais e de atenção redobrada à segurança dos visitantes. A ponte, conhecida como Ponte Jiangjun, já havia sido alvo de um incidente semelhante em 2024, quando um dos cabos de sustentação também se rompeu, causando a inclinação da passarela. Na ocasião, ninguém ficou ferido.