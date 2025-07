Espanha enviará 12 toneladas de alimentos por via aérea para Gaza

A Espanha anunciou, nesta segunda-feira (28), que enviará 12 toneladas de alimentos por via aérea para Gaza esta semana, já que o risco de fome paira sobre o território palestino mais de 21 meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas.

A Espanha é um dos poucos países ocidentais a se juntar aos do Oriente Médio no envio de ajuda por via aérea.

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, um dos maiores críticos da ofensiva israelense, indicou que a entrega ocorrerá a partir da Jordânia na sexta-feira, utilizando aeronaves das forças armadas espanholas.

"A fome em Gaza é uma vergonha para toda a humanidade, portanto detê-la é um imperativo moral", declarou o líder socialista durante uma coletiva de imprensa em Madri.

Essas 12 toneladas de alimentos serão enviadas em uma operação semelhante à realizada em março de 2024, quando a Espanha lançou outras 26 toneladas de alimentos, segundo o Ministério da Defesa.

