Japão mantém ordem de prisão contra ecologista Paul Watson apesar da decisão da Interpol

O Japão denunciou, nesta quarta-feira (23), a revogação da Circular Vermelha da Interpol contra o ativista ambiental americano-canadense Paul Watson, figura destacada na defesa das baleias, e declarou que seu mandado de prisão continua em vigor.

A revogação da circular de prisão de Watson, anunciada na terça-feira por um de seus advogados, William Julié, é "extremamente lamentável", declarou um porta-voz do governo japonês durante uma coletiva de imprensa.

"A revogação não muda o fato de que o mandado de prisão do Japão contra ele continua vigente", declarou Yoshimasa Hayashi, o chefe do gabinete japonês. "Nossa posição permanece inalterada: continuaremos instando as partes relevantes para que procedam com sua extradição", acrescentou.

O Japão acusa Watson de ser correspondente pelos danos e lesões a bordo de um navio baleeiro japonês em 2010, como parte de uma campanha liderada pela ONG Sea Shepherd.

"Circular Vermelha cancelada! Os baleeiros japoneses me perseguem há 14 anos, desde minha primeira detenção em Frankfurt, Alemanha, em maio de 2012", escreveu Paul Watson na terça-feira no site da fundação que leva seu nome e se dedica à proteção dos oceanos.

Um porta-voz da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, confirmou à AFP que a Comissão para o Controle de Arquivos da Interpol (CCF) havia "decidido eliminar" esta Circular Vermelha.

"Não se trata de uma sentença sobre o mérito do caso nem sobre os fatos ocorridos em 2010, mas de uma decisão baseada nas normas da Interpol para a gestão de dados", explicou o porta-voz.

A Interpol emite Circulares Vermelhas, que são pedidos para localizar uma pessoa suspeita e detê-la provisoriamente até sua extradição, mas não têm a categoria de um mandado de prisão.

Paul Watson, de 74 anos, esteve detido na Groenlândia durante cinco meses antes que a Dinamarca rejeitasse um pedido de extradição do Japão. Ele pôde retornar a Paris, onde reside há 10 anos.

