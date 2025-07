Marchand, campeão olímpico, vai focar no medley no Mundial de Natação

O nadador francês Léon Marchand não participará de duas das quatro provas que lhe renderam o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024, no Mundial de Singapura, para desafiar o recorde mundial dos 200m medley, anunciou o presidente do seu clube nesta segunda-feira (21).

Marchand, de 23 anos, foi um dos destaques dos Jogos na capital francesa, conquistando o ouro nos 200m peito e 200m borboleta, além dos 200m e 400m medley individual.

No entanto, ele agora vai se concentrar exclusivamente nas provas de medley.

"Ele não disputará os 200m borboleta nem os 200m peito", disse Michel Coloma, do clube Dauphins du TOEC, em Toulouse, à AFP. "Ele quer ver o que acontece nos 200m medley, sem ter outras provas para disputar".

Marchand já detém o recorde mundial dos 400m medley, após superar a marca da lenda americana Michael Phelps em 2023, mas agora ele quer quebrar o recorde de Ryan Lochte de 2011, de 1:54.00, nos 200m medley.

Ela quase alcançou esse feito na final olímpica, vencendo com o tempo de 1 minuto e 54,06 segundos, estabelecendo um recorde olímpico.

Marchand vai estrear no Mundial de Natação no dia 30 de julho, com as eliminatórias dos 200m medley, e a final no dia seguinte.

