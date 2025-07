Grupos rebeldes anunciaram a tomada do poder na Síria e a derrubada do regime de Bashar al-Assad, depois de 24 anos. Em meio à possível transição no país, o Flipar mostra que Damasco, capital, é uma das mais antigas do mundo e tem importância histórica e social na região. Lazhar Neftien /Wikimédia Commons

"A minha partida da Síria não foi planejada nem ocorreu nas horas finais das batalhas, como alguns afirmaram. Pelo contrário, permaneci em Damasco, cumprindo minhas obrigações até as primeiras horas de 8 de dezembro", disse Assad. Kremlin.ru wikimedia commons

Uma das cidades mais antigas do mundo, Damasco remonta a pelo menos 2.500 a.C., com menções em textos egípcios e mesopotâmicos. Ela é habitada continuamente há mais de 4.000 anos, sendo Patrimônio Mundial da UNESCO. Yazan.refai /Wikimédia Commons

Afinal, a localização da capital da Síria é estratégica, entre o rio Barada e as rotas comerciais. Isso faz dela um importante centro cultural e comercial. Abdulsalam Haykal /Wikimédia Commons

A cidade foi dominada por diversas civilizações, incluindo arameus, assírios, romanos e islâmicos, que moldaram sua rica história. Flickr Javier Martin

Damasco era parte da antiga província de Amurru, no Reino dos Hicsos de 1720 a 1 570 a.C. Alguns dos primeiros registros egípcios são as Cartas de Amarna de 1 350 a.C., quando a cidade foi governada pelo rei Biryawaza. Flickr Javier Martin

Durante o período islâmico, Damasco foi a capital do Califado Omíada (661-750 d.C.), marcando seu auge político e cultural. r Ron Van Oers/Wikimédia Commons

Além disso, a cidade enfrentou invasões dos mongóis e cruzados, mas conseguiu preservar seu papel como centro estratégico. Ali Al-Sammadi/ Wikimédia Commons

A região de Damasco, assim como o resto da Síria, tornou-se um campo de batalha por volta de 1 260 a.C., entre os hititas desde o norte e os egípcios do sul. Fato que contribuiu para o desenvolvimento da cidade na transição da Idade do Bronze à Idade do Ferro. Flickr David Samuel

Damasco fica em um planalto situado a 690 metros acima do nível do mar e é limitada pela cordilheira Antilíbano a oeste e pelo deserto da Síria a leste. A cidade fica no oásis de Guta e a água que a abastece vem do rio Barada. Flickr David Samuel

A Cidade Antiga de Damasco concentra-se em uma extensa Cidade Velha, que abrange o gigantesco souk (mercado), um grande bairro muçulmano, um bairro menor cristão e uma minúscula zona judaica. Flickr João Antonio

Damasco disputa, com Jericó, na Cisjordânia, e Biblos, o título de cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, sendo a cidade-capital mais antiga do planeta. - Creative Commons

A economia de Damasco baseia-se em produtos alimentícios, vestuário e material impresso. A cidade possui uma tradição artesanal importante, produzindo têxteis, sedas, artigos de couro, filigrana de ouro, objetos em prata e artigos em cobre e latão. Saleh.photography/Wikimédia Commons

Atualmente, a cidade é conhecida por seus mercados tradicionais, como o Souq al-Hamidiyah, que vende de tudo, inclusive especiarias e tecidos. Jerzy Strzelecki wikimedia commons

A agricultura ao redor de Damasco, com base no rio Barada, sempre foi crucial para seu abastecimento. Outro ponto significativo na economia é o turismo religioso e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo. Flickr Toni Font

Damasco é a capital da Síria desde 1946, sendo o centro político e administrativo do país. Assim, a cidade desempenhou um papel crucial no movimento pan-árabe e nas lutas pela independência no século XX. Flickr enzo marcantonio

A Mesquita Omíada guarda relíquias importantes, incluindo um santuário dedicado a João Batista, reverenciado por cristãos e muçulmanos. Ali Al-Sammadi/Wikimédia Commons

Assim, localizada no coração de Damasco, foi construída no início do século VIII pela califa omíada Al-Walid I. Essa rica história faz dela um símbolo de continuidade e convivência de diferentes culturas e religiões na região. - Imagem de Dianne Ket por Pixabay

Destacam-se os mosaicos dourados que adornam suas paredes, representando paisagens paradisíacas. Além de seu impressionante pátio e o minarete conhecido como "Minarete de Jesus", ligado a referência sobre o retorno de Jesus no islamismo. Arian Zwegers /Wikimédia Commons

Ao longo dos anos, a Praça Omíada também se tornou um local simbólico de celebrações, manifestações e eventos culturais em Damasco. Ahmadac/ Wikimédia Commons

Ela é um marco da cidade que conecta a história ancestral da Síria com sua vida contemporânea, destacando a importância histórica da dinastia omíada Flickr Javier Martin

A mesquita abriga um santuário no qual acredita-se estar preservada a cabeça de João Batista, que é considerado um Profeta do Islã e chamado Yahya. Vyacheslav Argenberg wikimedia commons

A capela de São Paulo foi reconstruída em 1867 e reestruturada em 1973. Em Damasco, acha-se também o lugar em que a tradição coloca o episódio da conversão do santo, no bairro Al Tabbaleh, onde os franciscanos da Custódia da Terra Santa haviam edificado uma capela, em 1925. Jerzy Strzelecki/ Wikimédia Commons