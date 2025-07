Número de mortos em confrontos no sul da Síria sobe para 248

Pelo menos 248 pessoas morreram na província síria de Sweida, no sul do país, em vários dias de confrontos que obrigaram a mobilização das forças governamentais, segundo um balanço atualizado nesta quarta-feira (15) por uma ONG com uma ampla rede de fontes na região.

O balanço inclui 92 membros da minoria drusa, que tem forte presença na região. As vítimas incluem 28 civis, dos quais 21 foram executados sumariamente pelas forças do governo, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Também morreram 138 agentes das forças de segurança e 18 combatentes beduínos aliados, informou a ONG.

Em Israel, o ministro da Defesa, Israel Katz, exigiu que a Síria "deixe os drusos de Sweida em paz" e retire suas tropas desta região no sul do país.

"Como deixamos claro e alertamos, Israel não abandonará os drusos na Síria e aplicará a política de desmilitarização que decidimos", declarou Katz. Ele advertiu que as forças israelenses "intensificarão a resposta contra o regime se esta mensagem não for compreendida".

