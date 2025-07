Adolescente morre sugado por moedor de carne industrial nos EUA

A jornalista Natuza Nery, da GloboNews, voltou a trabalhar já no dia 17/6, um dia após ser hospitalizada após sofrer um acidente em um dos estúdios da Globo. Reprodução/@natuzanery

De acordo com informações apuradas pela Folha de S. Paulo, a apresentadora foi atingida na cabeça por uma peça de alumínio que se desprendeu de uma porta. Reprodução/@natuzanery

No momento do incidente, a jornalista se preparava para gravar um episódio do podcast "O Assunto". Reprodução/GloboNews

“Natuza Nery teve um incidente antes do início da gravação [...], foi prontamente atendida e passa bem. Ela não gravou o podcast e não apresentou a Edição das 18h da Globonews, mas já estará de volta amanhã (17/6)”, comunicou a Globo. Reprodução

Depois de sofrer a pancada, a apresentadora se sentiu tonta e chegou a ser levada de ambulância. Ela sofreu apenas ferimentos leves. Ricardo Stuckert/Presidência da República

Nascida em 28 de abril de 1977, em São Paulo, Natuza Nery é jornalista, comentarista política, podcaster e apresentadora. Reprodução/@natuzanery

Ela estudou desenho industrial na Mackenzie, mas, aos 22 anos, foi para Brasília para seguir jornalismo, tendo se graduado no Centro Universitário de Brasília (CEUB). Reprodução/GloboNews

Sua primeira grande experiência foi na agência Reuters, em Brasília, onde cobria política, agronegócio e economia. Reprodução/@natuzanery

Nessa época, conquistou seus primeiros grandes furos jornalísticos, como a informação de que diversos saques do publicitário Marcos Valério coincidiram com votações controversas no Congresso Nacional. Reprodução/GloboNews

Natuza também se destacou na cobertura internacional, como as primárias democratas de 2008, que levaram à candidatura de Barack Obama, além do terremoto do Haiti em 2010. Reprodução/GloboNews

Em 2010, Natuza passou a ser repórter na sucursal de Brasília da Folha de S. Paulo, depois se tornou repórter especial em 2013, e em 2015 assumiu a tradicional coluna “Painel”. Reprodução/@natuzanery

Nesse período, ganhou dois prêmios importantes: o Prêmio CNI de Jornalismo em 2013, pela série “O Brasil que mais cresce”; Reprodução/Redes Sociais

E o Prêmio Folha de Jornalismo em 2016, pela entrevista com Marcelo Calero, que desencadeou a demissão de Geddel Vieira Lima. Reprodução/@natuzanery

Sua visibilidade cresceu ainda mais na TV quando participou do quadro “Meninas do Jô”, no Programa do Jô, da TV Globo, no qual fazia análises políticas semanais. Reprodução/TV Globo

Em fevereiro de 2017, foi contratada exclusivamente pelo Grupo Globo e estreou na GloboNews como comentarista política, colunista no g1 e participações semanais na rádio CBN. Reprodução/@natuzanery

Na GloboNews, Natuza comanda o “Central GloboNews” e frequentemente apresenta jornais como a “Edição das 18h”, além de, em períodos eleitorais, ancorar a “Central das Eleições”. Reprodução/Redes Sociais

Desde agosto de 2019, Natuza passou a integrar o podcast “Papo de Política”, do g1, que posteriormente também ganhou formato em vídeo. Reprodução/GloboNews

Em novembro de 2022, passou a apresentar o podcast “O Assunto”, substituindo Renata Lo Prete. Divulgação