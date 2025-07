Lateral francês Theo Hernández assina com o Al-Hilal

O lateral-esquerdo francês Theo Hernández assinou um contrato de três temporadas com o Al-Hilal, anunciou o clube saudita nesta quinta-feira (10).

Hernández embarca para o mundo árabe depois de seis temporadas no Milan, que segundo a imprensa italiana recebeu cerca de 25 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual) pela transferência.

O francês de 27 anos chega ao Al-Hilal depois da boa campanha da equipe na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, derrubando o Manchester City nas oitavas de final, antes de cair nas quartas derrotado pelo Fluminense.

No Milan, Theo Hernández foi um dos pilares da equipe na conquista do 'Scudetto' em 2022.

No entanto, a última temporada do 'rossonero' foi decepcionante. Oitavo colocado no Campeonato Italiano, o histórico clube lombardo não conseguiu se classificar para nenhuma das copas europeias.

O único título foi a Supercopa da Itália, com vitória por 3 a 2 sobre a rival Inter de Milão, com um gol do próprio Hernández.

Individualmente, o lateral francês foi muito criticado pela torcida milanista na última temporada pelas más atuações, especialmente por uma expulsão por simulação no playoff de oitavas de final da Liga dos Campeões, em que o Milan foi eliminado pelo Feyenoord.

