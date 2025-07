Adolescente lamentou morte dos pais, mas era autora do crime, diz polícia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma jovem de 17 anos da Geórgia, nos Estados Unidos, que comoveu as redes sociais com homenagens emocionadas pela morte da mãe e do padrasto, foi acusada de ser a própria autora do crime. Sarah Grace Patrick se entregou à polícia no início de julho, quase cinco meses depois do duplo homicídio ocorrido na casa da família.

Segundo a polícia local, Sarah cometeu o crime na noite de 20 de fevereiro deste ano, quando ainda tinha 16 anos. Ela atirou contra Kristin Brock, de 41 anos, e James Brock, de 45, quando o casal dormia. Quem encontrou os corpos foi a irmã dela, de cinco anos de idade — que, ao acordar e ver os dois adultos caídos, alertou a irmã. Sarah então ligou para o 911.

A adolescente manteve durante meses uma postura de luto nas redes sociais, compartilhando textos comoventes, imagens de infância e vídeos com músicas tristes. Em um deles, Sarah uniu registros da mãe em uma loja de brinquedos a vídeos do padrasto em casa, com a legenda: “Eles não sabem, mas daqui a um ano eu e minha irmãzinha vamos encontrá-los injustamente baleados em nossa casa e eles não poderão me ver me formar, nem me ver casar, nem se despedir”.

Em outra postagem, feita no Dia das Mães, ela publicou fotos antigas com Kristin Brock. “Minha maior inspiração. Minha melhor amiga”, escreveu. A adolescente também gravou vídeos chorando, pedindo “orações” e declarando que precisava de tempo para se curar do trauma. Ainda segundo relatos da polícia, chegou a entrar em contato com canais de crimes reais, afirmando ser filha das vítimas e dizendo que “alguém invadiu a casa e matou meus pais na frente da minha irmã de cinco anos”, como se tentasse desvendar o crime.

A reviravolta veio no início de julho, quando a polícia afirmou que “montanhas de evidências” colocavam a adolescente como a principal suspeita. De acordo com o gabinete do xerife do condado de Carroll, Sarah se entregou de forma voluntária, acompanhada do pai biológico, após ser informada sobre o mandado de prisão. Ela foi indiciada por duas acusações de homicídio e duas de agressão agravada, e responderá como adulta.

Em entrevista coletiva, a porta-voz da polícia, Ashley Hulsey, afirmou que a jovem era considerada suspeita desde o início, mas que as investigações levaram meses para reunir todas as provas. As motivações ainda não foram confirmadas, e a hipótese de que outras pessoas tenham conhecimento ou envolvimento nos fatos é considerada como possível.

Segundo a polícia, a adolescente vinha se afastando dos pais, morando com outros familiares e mudando de cidade com frequência. O padrasto, James Brock, enfrentava graves problemas de saúde e, segundo familiares, aguardava por um transplante de coração.

A polícia diz que a criança de 5 anos é a “maior vítima de toda essa tragédia”. Sarah Grace Patrick permanece detida sem direito a fiança. O julgamento ainda não tem data marcada.