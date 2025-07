Trump lança plataforma de streaming Truth+ focado em público conservador

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Trump Media & Technology Group, empresa do presidente dos EUA, Donald Trump, lançou oficialmente nessa segunda-feira (7/7) sua plataforma de streaming de TV, batizada de Truth+, em escala global. O serviço estreia com a inclusão do canal conservador Newsmax como parte de sua estratégia de ampliação no mercado internacional.

Com o lançamento, usuários ao redor do mundo já podem acessar canais ao vivo e vídeos sob demanda por meio do aplicativo Truth+, disponível para dispositivos iOS, Android, navegadores web e plataformas de TV conectadas como Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Roku.

A Truth+ é operada pela mesma empresa responsável pela rede social Truth Social, voltada ao público conservador e apoiadores de Trump. Segundo o grupo, os testes beta da plataforma de streaming começaram no fim de junho e devem continuar nas próximas semanas, com a coleta de feedback dos usuários durante o processo.

O canal Newsmax, por sua vez, vê na parceria uma oportunidade de ganhar espaço fora dos Estados Unidos. A emissora, que também é voltada ao público conservador, abriu o capital em março deste ano.

Com esse movimento, a Trump Media dá mais um passo na consolidação de seu ecossistema de mídia independente, voltado a um público alinhado com os ideais do presidente norte-americano. A ideia é ampliar a oferta de conteúdos e disputar audiência com grandes plataformas de mídia tradicionais.