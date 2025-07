Desabamento de edifício no sul do Paquistão deixa 27 mortos

Pelo menos 27 pessoas morreram no desabamento de um edifício residencial de cinco andares em Karachi, sul do Paquistão, informaram as autoridades neste domingo (6).

A tragédia aconteceu na sexta-feira em Lyari, um bairro pobre da cidade.

"A maior parte dos escombros foi removida", declarou à AFP Hasaan Khan, porta-voz das equipes de resgate.

Ele acrescentou que as operações de busca por vítimas provavelmente terminarão nas próximas horas.

As autoridades afirmaram à AFP que o edifício havia sido declarado um local perigoso e que os moradores haviam recebido ordens para abandonar o prédio nos últimos anos. Uma versão que os moradores negam.

Algumas testemunhas afirmaram que observaram rachaduras no edifício pouco antes do colapso e que pessoas em seu interior ouviram estalos.

Os desabamentos são relativamente comuns no Paquistão, país com mais de 240 milhões de habitantes, devido principalmente às normas de segurança pouco rigorosas e à má qualidade dos materiais de construção.

A cidade de Karachi, que tem quase 20 milhões de habitantes, é particularmente conhecida por suas construções em péssimo estado e ampliações ilegais, além da aplicação negligente das normas de construção.