Estrela de reality é suspeita de matar e decapitar o namorado

A modelo americana Tamika Sueann-Rose Chesser foi presa na Austrália, suspeita de assassinar o namorado, Julian Story. O crime aconteceu a algumas semanas, e a mulher foi detida no último dia 19. Ela ficou conhecida por participar do reality “As gostosas e os geeks”, nos anos 2000.

Tamika foi encontrada em estado de choque no apartamento onde o casal morava, ao lado do corpo carbonizado e decapitado de Julian. Segundo informações do jornal The New York Post, vizinhos acionaram a polícia após perceberem fumaça saindo do imóvel. A cabeça da vítima não foi localizada e continua desaparecida.

Após a prisão, Tamika foi encaminhada para a ala psiquiátrica de um presídio. Ela enfrenta acusações de homicídio, agressão a policiais, obstrução da justiça e tentativa de ocultação de provas.

Julian Story tem antecedentes relacionados ao uso de drogas e outros problemas com a Justiça. A investigação segue em andamento e a polícia ainda tenta esclarecer os detalhes do crime e a motivação.

Tamika participou do reality show “As gostosas e os geeks” (Beauty and the Geek), exibido nos Estados Unidos pela emissora The CW entre 2005 e 2008. No Brasil, o programa foi transmitido pelo canal Multishow.