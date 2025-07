Projeto de lei orçamentária de Trump enfrenta votação decisiva

Donald Trump está confiante de que conseguirá a aprovação final pelo Congresso de seu enorme projeto de lei orçamentária federal nesta quarta-feira (2). Na terça-feira, os senadores republicanos aprovaram o pacote por um voto, após 27 horas de debate.

O texto aumentará a dívida nacional e imporá os maiores cortes no programa de seguro saúde Medicaid desde seu lançamento na década de 1960.

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Representantes em maio, mas retornará à casa para adoção formal. Seu sucesso, no entanto, não está garantido.

- A agenda de Trump -

"Este projeto de lei é a agenda do presidente Trump e estamos transformando-o em lei", disse o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, em um comunicado. Segundo ele, sua bancada está "preparada para concluir o trabalho".

O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump: aumenta os gastos militares, financia uma campanha de deportação de migrantes e alavanca US$ 4,5 trilhões (R$24,52 trilhões) para estender seu alívio fiscal no primeiro mandato. Mas adiciona US$ 3,3 trilhões (R$ 17,98 trilhões) em dívida ao crescente déficit do país.

Os defensores das políticas fiscais estão incomodados com os cortes de gastos, que, segundo eles, não cumprem o prometido.

Johnson precisa negociar em margens muito apertadas. Três membros republicanos do Congresso podem votar contra o projeto e mais de 20 se opõem abertamente a ele.

"Tenho dificuldade em imaginá-lo aprovado como está. Há algumas coisas inacreditavelmente ruins aqui", disse o conservador Andy Biggs à rádio local KTAR News.

Os congressistas devem votar na manhã desta quarta-feira, embora tenham dois dias de antecedência antes do prazo final de Trump, 4 de julho.

O texto de mais de 800 páginas foi aprovado pelo Senado após uma série de ajustes que o empurraram ainda mais para a direita em alguns pontos.

Um conservador se opôs porque aumentaria a dívida do país, e dois moderados se opuseram devido aos cortes no seguro saúde.

- "Vergonha" -

Algumas estimativas apontam para 17 milhões o número total de beneficiários que perderão seu plano de saúde, e vários hospitais devem fechar. Mudanças na assistência alimentar federal farão com que milhões de americanos pobres percam o acesso a benefícios deste tipo.

Johnson está confiante de que Trump pressionará os indecisos, como já fez no passado.

Um sinal verde do Congresso seria uma grande vitória para Trump, que tem sido criticado por governar por decreto.

Os democratas do Congresso planejam usar o controverso projeto de lei para mudar o controle da Câmara nas eleições de meio de mandato de 2026.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, o considera uma "vergonha" e lamentável "que os republicanos da Câmara continuem se ajoelhando à agenda extremista de Donald Trump".

