O deputado republicano Buddy Carter, do estado da Geórgia, indicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz. Ele defende que Trump intermediou o acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã.

O parlamentar escreveu ao Comitê do Prêmio Nobel da Paz declarando que Trump teve um "papel extraordinário e histórico" por ter encerrado "o conflito armado entre Israel e Irã e impedido que o maior Estado patrocinador do terrorismo do mundo obtivesse a arma mais letal do planeta".

Trump declarou que a "Guerra dos 12 Dias" estava terminando no fim da tarde dessa segunda-feira (23/6), com um cessar-fogo que deveria entrar em vigor durante a noite de terça (24/6). O conflito viveu três dias de grande tensão, nos quais o presidente norte-americano usou o poderio militar americano contra o Irã e depois aumentou a pressão sobre Israel para garantir o cessar-fogo.

Apesar de Trump ter anunciado o cessar-fogo, o governo iraniano negou a existência de qualquer acordo com o estado israelense. Em nota, divulgada por meio de redes sociais, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, contradisse o anúncio do presidente norte-americano.

Pessoas se reúnem em um abrigo em Tel Aviv, após sirenes soarem em várias áreas do país após mísseis serem disparados do Irã. Faixa com uma pintura representando diversas categorias da sociedade iraniana é hasteada na fachada de um prédio em Teerã, com a mensagem "Somos todos soldados do Irã". Forças de segurança israelenses observam enquanto uma escavadeira limpa os escombros de um prédio destruído no local de um ataque iraniano que atingiu um bairro residencial na área de Ramat Aviv, em Tel Aviv. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e pelo menos um impacto foi relatado no centro de Israel depois que o Irã lançou duas ondas de mísseis no país após o bombardeio dos EUA em suas instalações nucleares. Médicos do Crescente Vermelho Iraniano colocam rosas em uma ambulância, alvo de um ataque israelense, como demonstrado em Teerã. Pelo menos três pessoas morreram no domingo após uma ambulância ser atingida por um ataque israelense no centro do Irã. Conflito se intensifica no 11º dia.

"Até o momento, não há 'acordo' sobre qualquer cessar-fogo ou cessação de operações militares", afirmou. Ele acrescentou que o Irã está disposto a interromper a ofensiva, desde que Israel suspenda os ataques. "Caso o regime israelense cesse sua agressão ilegal contra o povo iraniano até as 4h, horário de Teerã, não temos intenção de continuar nossa resposta depois disso”, disse. Segundo o chanceler, a decisão final sobre o cessar-fogo será tomada "mais tarde".

Mesmo com a negativa do Irã, Buddy Carter defendeu a atuação de Trump na trégua. "A influência do presidente Trump foi fundamental para a rápida concretização de um acordo que muitos acreditavam ser impossível. O presidente Trump também tomou medidas ousadas e decisivas para deter as ambições nucleares do Irã e garantir que o maior Estado patrocinador do terrorismo do mundo permaneça incapaz de adquirir uma arma nuclear", escreveu o deputado na carta.

Ele disse que a liderança de Trump durante a crise "exemplifica os próprios ideais que o Prêmio Nobel da Paz busca reconhecer: a busca pela paz, a prevenção da guerra e o avanço da harmonia internacional. Em uma região assolada por animosidade histórica e volatilidade política, tal avanço exige coragem e clareza".

"O presidente Trump demonstrou ambas, oferecendo ao mundo um raro vislumbre de esperança. Por essas razões, respeitosamente apresento esta indicação para Donald J. Trump, 47º presidente dos Estados Unidos, para ser considerado para o Prêmio Nobel da Paz", concluiu.

Não é a primeira vez que Trump é indicado ao prêmio, embora ele não tenha vencido. O deputado republicano Darrell Issa, da Califórnia, sugeriu Trump para o prêmio no início deste ano, argumentando que sua vitória eleitoral em 2024 teve um "impacto surpreendentemente eficaz" na paz mundial.

De acordo com o site do Prêmio, 338 candidatos foram indicados ao Nobel da Paz de 2025 até o momento.