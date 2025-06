'Papai': Rutte usa elogio sem precedentes para se referir a Trump

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, não tem poupado elogios ao presidente americano, Donald Trump, durante uma cúpula da Aliança Atlântica em Haia, mas inovou nesta quarta-feira (25), ao se referir ao republicano como "papai".

As câmeras flagraram Trump e Rutte conversando animadamente, quando o chefe do Executivo americano comentava que Israel e Irã se comportavam como "duas crianças no pátio de uma escola".

Nesse momento, Rutte comentou que "há momentos em que o papai tem que usar uma linguagem mais dura".

O secretário-geral se referia à palavra de baixo calão usada por Trump na véspera - "não sabem que merda estão fazendo" - ao manifestar seu receio de um rompimento da trégua que ele mesmo anunciou entre o Irã e Israel depois de 12 dias de ataques cruzados.

Durante a cúpula da Otan, o tom elogioso usado por Rutte em relação a Trump - a quem chamou várias vezes de "querido Donald" - provocou surpresa.

Durante uma coletiva de imprensa ao final da cúpula, Rutte defendeu o tom de seus elogios constantes ao presidente americano, a quem chamou de "bom amigo".

Trump, disse Rutte, "merece todos os elogios" por tomar uma "ação decisiva" contra o Irã e pressionar os aliados da Otan a aumentar de forma drástica seus gastos militares.

Além disso, Rutte disse que Trump era um "homem de paz", por ter impulsionado uma trégua entre israelenses e iranianos, dois dias depois de o exército americano bombardear por ordem sua três instalações nucleares iranianas.

ric-ahg-avl/mb/mvv