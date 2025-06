Irã anuncia cessar-fogo; Israel confirma e diz que "foco" volta para Gaza

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, anunciou, em mensagem oficial divulgada ao país nesta terça-feira (24/6), o fim do conflito “imposto” por Israel, iniciado no último dia 13 de junho, e o início do respectivo cessar-fogo. O chefe do Estado-Maior do Exército israelense também confirmou a trégua e afirmou que a nação volta a mirar o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza.