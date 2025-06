Trump acusa Irã e Israel de violação do cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repreendeu nesta terça-feira Irã e Israel pela violação do acordo de cessar-fogo e afirmou que estava "realmente descontente", em particular com Israel.

Os dois países estão "lutando tanto e com tanta intensidade que não sabem o que estão fazendo, vocês entendem isso?", afirmou o presidente americano à imprensa na Casa Branca, horas depois de anunciar que um cessar-fogo entre os dois inimigos havia entrado em vigor.

bur-st/jfx/mel/acc/fp/jc