Irã só retomará negociações se Israel parar ofensiva militar, diz chanceler

O governo do Irã afirmou que só aceita retornar negociações diplomáticas se Israel encerrar os ataques contra seu território. A declaração foi feita pelo chanceler iraniano, Abbas Araghchi, após reunião realizada nesta sexta-feira (20/6), em Genebra, na Suíça, com representantes da Alemanha, França, Reino Unido e União Europeia. O encontro buscou alternativas para conter a escalada da guerra no Oriente Médio.

A tensão entre os dois países aumentou após Israel lançar um "ataque preventivo" contra o programa nuclear iraniano, com o objetivo de impedir o desenvolvimento de uma arma atômica. Em resposta, o Irã lançou drones e mísseis contra o território israelense.

A ofensiva de Israel já dura oito dias e, segundo o premiê Benjamin Netanyahu, deve continuar com novas investidas contra bases iranianas. Mas, para danos maiores, dependem de bombas ou da participação direta dos Estados Unidos.

Durante o encontro, os chanceleres europeus insistiram para que o Irã continue o diálogo com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. No entanto, Araghchi foi claro ao afirmar que as negociações só serão consideradas após o fim da agressão israelense e a responsabilização de Israel pelos bombardeios e "crimes que cometeu". Ele reforçou ainda que o programa nuclear iraniano tem fins pacíficos e que as capacidades de legítima defesa do país "não são negociáveis".

Mesmo sem avanços concretos, o Irã demonstrou disposição para manter o diálogo com os europeus, conhecidos como E3. "Estamos abertos a novas reuniões em breve", disse Araghchii.

Por outro lado, os líderes da Alemanha, França e Reino Unido destacaram a urgência de uma solução negociada para garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear. O ministro francês Jean Noël Barrot criticou a continuidade da via militar e alertou para os riscos de uma tentativa de mudança de regime no Irã. "Cabe ao povo decidir seu próprio destino", afirmou.

Em declaração conjunta, os chanceleres europeus pediram moderação de todas as partes e destacaram a importância de evitar uma nova escalada de violência na região. Além de enfatizarem a importância de encontrarem urgentemente uma solução negociada para garantir que o Irã nunca obtenha ou adquira uma arma nuclear. (Com informações da AFP)