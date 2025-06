Imprensa iraniana anuncia prisão de 'espião europeu'

As autoridades iranianas prenderam um europeu acusado de espionagem, informaram meios de comunicação oficiais iranianos nesta sexta-feira (20), em meio ao conflito entre Israel e Irã.

"Um cidadão europeu que queria espionar áreas sensíveis do país" foi preso no sudoeste do Irã, disse a agência de notícias Tasnim, sem especificar a nacionalidade do suspeito ou a data da prisão.

"Ele estava visitando o país como turista no momento do ataque brutal do regime sionista", acrescentou a agência referindo-se a Israel.

Israel lançou uma campanha de ataques aéreos contra o Irã em 13 de junho, alegando que Teerã estava prestes a conseguir a arma nuclear.

Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones contra o território israelense.

