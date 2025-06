Indonésia x Malásia: a casa onde a sala é de um país e a cozinha de outro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Já imaginou morar em uma casa onde o quarto fica em um país e a cozinha em outro? É exatamente isso que chamou a atenção de milhares de pessoas a uma casa localizada bem na linha de fronteira entre a Indonésia e a Malásia. Com placas indicando os dois países, os moradores precisam "atravessar a fronteira" para fazer algo tão simples quanto preparar uma refeição.

A residência fica na ilha de Sebatik, em Kalimantan do Norte, no distrito de Nunukan. Essa ilha é dividida entre os dois países, com parte pertencente à Indonésia e outra à Malásia. Do lado de fora, a casa parece como outra qualquer. Mas basta entrar para perceber algo completamente fora do comum: a sala e o quarto ficam em território indonésio, enquanto a cozinha está em território malaio.

Mangapara dan Hasida vive no imóvel há décadas e contou, em entrevista ao portal detikNews, como é o dia a dia em uma casa dividida entre dois países. Mesmo sendo cidadão indonésio, ele costumava fazer compras na cidade malaia mais próxima, Tawau, que fica a apenas 30 minutos de lancha da casa. Já o deslocamento até outras cidades indonésias, como Nunukan ou Tarakan, pode levar horas. Em função disso, o homem faz questão de manter sua rotina entre os dois lados da fronteira.

Mangapara explicou ainda que construiu sua cozinha com a permissão de um vizinho malaio — um gesto de gentileza que possibilitou a convivência entre as nações dentro de sua própria casa.

Não é apenas o espaço físico que se mistura. Segundo relatos locais, a comunidade de Sebatik usa duas moedas no dia a dia: o ringgit malaio e a rupia indonésia. Canais de TV, sinais de celular e até o idioma variam conforme o lado da fronteira em que se está. Mesmo com essa convivência intensa, Mangapara sempre se identificou como indonésio e mantinha símbolos nacionais em frente à sua casa, como a bandeira e objetos típicos.

Uma ideia e um investimento fizeram a diferença. Um avião foi transformado em hotel de luxo na Indonésia, na Ásia. Trata-se de um Boeing 737 e a adaptação foi assinada pelo projetista Felix Demin Divulgação Private Jet Villa O avião está localizado à beira de um elevado penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, na ilha de Bali. Divulgação Private Jet Villa Batizado de Private Jet Villa, o avião/hotel tem apenas dois quartos.Mas possui outras instalações que completam o ambiente luxuoso Divulgação Private Jet Villa O banheiro tem decoração em tons pastel e possui até uma banheira para que os hóspedes possam usufruir de momentos de relaxamento. Divulgação Private Jet Villa A área verde ao redor do avião é bastante ampla e dos aposentos é possível avistar apenas poucas construções espalhadas pela região Divulgação Private Jet Villa A entrada do avião-hotel já é bem aprazível com uma decoração especial criada para qu a recepção dos hóspedes cause uma ótima primeira impressão. Divulgação Private Jet Villa Uma piscina dá um charme na parte externa, com um esquema de iluminação que vai brilhando com maior intensidade conforme a luz natural começa a diminuir. O hotel tem lareira, para aquecer quando o clima estiver mais frio, e um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes. Divulgação Private Jet Villa O hóspede pode até caminhar sobre a asa do avião, usufruindo do ar puro, com a brisa trazida do mar, e da paisagem natural. Uma experiência curiosa, inacessível para a maioria das pessoas. Divulgação Private Jet Villa Em entrevista à CNN americana em 2023, o responsável pelo projeto, Felix Demin, disse que comprou o avião para realizar um projeto único. Divulgação Private Jet Villa Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada. Cerca de 50 mil parafusos foram afrouxados. Divulgação Private Jet Villa Bali é uma ilha da Indonésia muito procurada pelos turistas. Tem montanhas vulcânicas, florestas, arrozais, praias e recifes de coral. Tudo muito exuberante. Cameron Kennedy wikimedia commons Bali fica situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lomboque (a leste). Flominator wikimedia commons Bali também é conhecida por seus retiros de ioga e meditação. O hinduísmo balinês mistura crenças locais com o hinduísmo das regiões continentais do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional, além do Budismo. CEphoto wikimedia commons Enfim, o avião-hotel de luxo, além de ser uma atração por si só, está numa área privilegiada. Foi instalado numa ilha repleta de atrativos culturais, históricos e naturais, de beleza exótica e pulsante.. Torbenbrinker wikimedia commons Mas hospedar-se no avião-hotel vai custar uma boa grana. A diária será a partir de 7 mil dólares (cerca de R$ 38 mil reais). Divulgação Private Jet Villa Voltar Próximo

Apesar da singularidade da situação, a casa de Mangapara agora está oficialmente 100% em território indonésio. Em 2019, uma redefinição da linha de fronteira entre os dois países foi feita após uma série de acordos e estudos técnicos conjuntos. Foram instalados 13 novos marcos (pilares) na área, resolvendo problemas de sobreposição de território.

Por fora, casa binacional parece comum Reprodução / redes sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vice-diretor da Agência Nacional de Gestão de Fronteiras da Indonésia (BNPP), Edy Supriyanta, confirmou que a residência de Mangapara foi totalmente incorporada ao território indonésio após a instalação das novas estacas. O processo envolveu medições detalhadas com apoio do Exército Indonésio e das autoridades de mapeamento da Malásia. Mesmo assim, o local continua sendo ponto turístico que atrai várias pessoas.