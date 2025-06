Homem cai de penhasco ao tentar ver erupção de vulcão

Turistas saíram correndo quando o vulcão Etna, na Itália, entrou em erupção. O local é um dos mais visitados na Sicília, já que as pessoas têm curiosidade de conhecer o monte de um dos vulcões mais famosos do mundo. Foto: Reprodução de vídeo CNN

Segundo cientistas, a erupção deste 2 de junho de 2025 lançou gases, cinzas e rochas a uma altura de 6.400 metros. Foto: Reprodução de vídeo CNN

O vulcão Etna é um dos mais ativos do mundo. Somente este ano já teve 15 erupções. Imagem de Antonio por Pixabay

Cerca de 900 mil pessoas vivem nas proximidades do Etna, na região metropolitana da Catania, que é a segunda maior cidade da Sicília. Sua atividade costuma ser monitorada de forma rigorosa, para que haja tempo de evacuação em caso de uma erupção potencialmente trágica. BenAveling wikimedia commons

O vulcão Etna existe há cerca de 500 mil anos. Ele atrai visitantes que querem conhecer trilhas e crateras. E é considerado um Patrimônio Mundial da UNESCO. Imagem de Antonio por Pixabay

A grande maioria das pessoas só conhece os vulcões por meio de livros, filmes ou vídeos na internet. No entanto, em alguns lugares do mundo as pessoas vivem perto desse fenômeno natural que, dependendo do caso, pode ser visto até hoje como uma ameaça. Há vulcões que estão adormecidos há milhares de anos; outros estão sempre em ação. Montagem Flipar

Kilimanjaro, na Tanzânia - É o ponto mais alto da África, com uma altura de 5 895m no Pico Uhuru. A região é considerada um ponto turístico de todo o continente e as florestas ao redor possuem uma fauna extremamente rica. Está adormecido há 360 mil anos, mas ainda é considerado potencialmente ativo. Youtube/ GeologyHub

Monte Fuji, no Japão - É um dos vulcões mais famosos do mundo (muito por ter seu topo repleto de neve) e localiza-se a oeste de Tóquio. Ele faz parte da cultura japonesa, sendo uma das paisagens mais conhecidas do país asiático.Sua última erupção foi em 1707. É monitorado de perto pelas autoridades japonesas. Youtube/ GeologyHub

Popocatepetl, no México - Os mexicanos o chamam de "El Popo", já que sua pronúncia é difícil até mesmo para os nativos. Ele está localizado a cerca de 70 km a sudeste da Cidade do México e o seu cume atinge 5426 metros de altitude. Está em erupção intermitente desde 1994, com emissões frequentes de cinzas e gases. 25 milhões de pessoas vivem em sua área de influência. Youtube/ TRT World

Mayon, nas Filipinas - Situado na província de Albay, nas Filipinas, o vulcão Mayon é o mais ativo do país, tendo entrado em erupção nos últimos quatrocentos anos em ao 50 oportunidades. Ele fica situado entre a Placa Euroasiática e a Placa Filipina. Teve uma erupção em junho de 2023, com emissão de lava que exigiu deslocamento dos moradores. É considerado perigoso na atualidade. Youtube/ Christine Kobzeff

Bromo, na Indonésia - O vulcão Bromo fica no meio da planície Mar de Areia e está em um arquipélago com 130 vulcões ativos que se localiza no chamado "Anel de Fogo". O aeroporto mais perto do Monte é o de Surabaya, que está a cerca de 70km do local. Sua última erupção foi em 2020 com cinzas e gases. Youtube/ the Luxury Travel Expert

Arenal, na Costa Rica - O vulcão Arenal era considerado extinto até o ano de 1968, quando entrou em erupção depois de 400 anos inativo. Ele está localizado na Costa Rica, na província de Alajuela. Está em descanso desde 2010, após ter sido um dos mais ativos do planeta a partir de 1968. Youtube/ GeologyHub

Kilauea, no Havaí - Ele está localizado no Parque Nacional de Vulcões do Havaí sendo que é avaliado pelos cientistas como o mais ativo do mundo. Curiosamente, ele entrou em erupção em 2021. Tem erupções frequentes: 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023 foram as últimas. Youtube/ Diário do Nordeste

Thrihnukagigur, na Islândia - Esse vulcão está adormecido há mais de quatro mil anos e por isso ele pode ser visitado por dentro pelos turistas. Em uma das crateras do Thrihnukagigur os visitantes descem em um guindaste que acaba funcionando como um elevador. Youtube/ InsideVolcano

Villarrica, no Chile - O vulcão Villarrica está situado na cordilheira dos Andes e é um dos poucos no mundo com um lago de lava ativo em seu interior. Uma curiosidade é que ele permanece coberto pela neve durante o ano todo. É um dos mais ativos e sua última erupção foi em março de 2023, com evacuação dos moradores. Youtube/ Johnny Copter

St Helens, nos Estados Unidos - É um vulcão ativo que fica no condado de Skamania, em Washington. e que tem esse nome por conta do diplomata britânico Lord St Helens. Ele era um amigo próximo do explorador George Vancouver. Teve uma erupção que causou 57 mortes em 18/5/1980, sendo a mais letal em vulcões na história dos EUA . Depois, teve atividades menores, em 2004 e 2008. Youtube/ Storm