Mídia iraniana relata explosão no centro de Teerã

Uma explosão atingiu o centro de Teerã neste domingo (15), informou a agência de notícias iraniana Tasnim, marcando o terceiro dia do conflito entre Israel e Irã.

A Tasnim compartilhou imagens do local da explosão e afirmou que ocorreu perto da Praça Valiasr, no centro do país.

O vídeo mostrou colunas de fumaça subindo da área, com destroços e vidros espalhados pelo local. Outros veículos de comunicação publicaram relatos semelhantes.

rkh-mz/jsa/cm/nr/pb/hgs/aa