Agentes de imigração dos EUA poderão ser mobilizados para sedes da Copa de Clubes

Agentes de imigração e fronteira dos Estados Unidos poderão ser destacados nas sedes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa neste fim de semana, de acordo com uma reportagem da imprensa americana.

Nesta quarta-feira (11), a NBC noticiou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) trabalhariam na partida de abertura de sábado entre o Inter Miami de Lionel Messi e o egípcio Al Ahly, que será disputada em Miami, na Flórida.

A reportagem citou uma publicação do CBP nas redes sociais, já apagada, sugerindo que agentes estariam presentes durante a primeira rodada do torneio.

"Que comecem os jogos! Os primeiros jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa começam em 14 de junho em Miami", dizia a publicação nas redes sociais.

"O CBP estará preparado e pronto para fornecer segurança durante a primeira rodada de partidas", acrescentou.

Protestos contra as batidas migratórias do presidente Donald Trump se espalharam pelos Estados Unidos nesta quarta-feira, com alguns distúrbios registrados no centro de Los Angeles, na Califórnia, desde o fim da semana passada.

A reportagem da NBC não indicou o papel que os agentes do ICE e CBP desempenhariam na segurança das partidas da Copa de Clubes, nem fez uma estimativa sobre o número de agentes que seriam mobilizados.

Um porta-voz do ICE não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela AFP.

Por sua vez, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse não ter preocupações quanto ao impacto de uma possível mobilização do ICE no torneio intercontinental.

"O mais importante para nós é garantir a segurança de todos os torcedores que vierem às partidas. Esta é a nossa prioridade. Esta é a prioridade de todas as autoridades aqui. E queremos que todos que vierem assistir às partidas se divirtam", disse Infantino a repórteres em um evento em Miami.

